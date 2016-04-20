«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

Кубок России разыграют ЦСКА и «Зенит»

Финал состоится 2 мая на в Казани. Подробно о полуфиналах Кубка России мы рассказывали тут.

«Лестер» в Лиге чемпионов. Возможно, вместе с Тотти

За этих парней переживают абсолютно все. Даже если «Лестер» не вытянет чемпионскую гонку, мы увидим эту команду в Лиге чемпионов на будущий сезон. Спасибо «Ньюкаслу», который наиграл на ничью в матче с «Манчестер Сити».

Хотя участие «Сити» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно может не позволить «Лестеру» выйти в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую с третьего места. Если оба английских клуба выиграют еврокубки, то по действующим на сегодняшний день правилам «Лестер» должен будет начать свое выступление в ЛЧ с квалификации.

Сюжет может быть еще круче, если Франческо Тотти примет предложение Клаудио Раньери. По информации Sky Sports, Император Рима всерьез думает годик поиграть в Англии.

Еще немного «Лестера»

Рияд Марез почти наверняка уйдет из команды летом. The Mirror уверяет, что лондонский «Арсенал» готов продать Тео Уолкотта, чтобы наскрести на Мареза около 30 млн евро. Турецкая пресса сообщает, что «Фенербахче» хочет вернуться к переговорам с «Лестером». Прошлым летом Марез чуть не уехал в Стамбул за сумму около 10 млн евро. Вдруг теперь получится?

Пеллегрини интересен «Зениту» и «ПСЖ»

Появился слух, что 5 апреля президент «Зенита» Александр Дюков встречался в Париже с Мануэлем Пеллегрини. Сомнительный инсайд опроверг агент тренера Хесус Мартинес: «Нет, я не могу подтвердить информацию о том, что сеньор Пеллегрини встречался с представителями «Зенита», это все слухи. Сейчас у Пеллегрини действующий контракт с «Манчестер Сити», а всеми этими разговорами его стараются скомпрометировать. О будущем можно будет говорить позже, по окончании сезона».

При этом португальская газета A Bola добавила размышлений, объявив, что Пеллегрини нужен не только «Зениту», но и «ПСЖ».

«Динамо» не будет увольнять Кобелева

Резонный вопрос: вступало ли «Динамо» в переговоры с Пеллегрини? Вряд ли. Москвичи полностью доверяют Андрею Кобелеву. Вот, что сказал «Р-Спорту» председатель совета директоров Василий Титов: «Время сейчас у «Динамо» сложное, и понятно, что уход отдельных игроков и ситуация в целом сказались на атмосфере в команде. Я думаю, что ребята все-таки соберутся, я в них верю. Верю и в Андрея Кобелева, которому выпала непростая задача начать жить по средствам. А именно это мы пытаемся реализовать, так как история с наказанием из-за фэйр-плей нас многому научила. Мы должны жить по средствам, это самое главное».

Проблемы «Барселоны» – в головах

Именно так считает Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Спад «Барселоны» – это свидетельство того, что в футболе ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. По игре «Барселона» выглядит непобедимой, но у команды психологические проблемы. Поэтому в Примере вновь появилась интрига».

Легко ему говорить: «Ювентус» комфортно идет к очередному чемпионскому титулу, так еще и не будет продавать Поля Погба. Авторитетная La Gazzetta dello Sport убеждена, что туринцы собираются строить вокруг француза будущее.

Проблемы «МЮ» – (опять) в игроках

Каждый раз, когда Луи ван Гаал говорит о нехватке атакующих игроков, в мире грустит один Хуан Мата. «Нам нужен опытный творческий игрок, – уверен тренер. – Мы не сможем подписать всех, так как все будет зависеть от суммы, которую мы предложим, а также от желания самого футболиста».

Возможно, от желания Жозе Моуринью.

Вместимость стадионов ЧМ-2018 будет уменьшена

Виталий Мутко рассчитывает сэкономить на подготовке к чемпионату мира. Министр отметил, что ФИФА разрешила сократить вместимость стадионов в Екатеринбурге и Калининграде до 35 тысяч мест. Теперь предстоит договориться о еще трех аренах. Скорее всего, договорятся. Глава ФИФА Джанни Инфантино сейчас в России с рабочим визитом и уже пообещал выучить русский язык.

– Сначала хочу принести свои извинения, господин президент: я не разговариваю по-русски. Но после двух дней, проведенных в Москве, я уже кое-что могу сказать: «Я люблю футбол», – начал Инфантино свою речь с применением некоторых русских слов.

– Знаю, что вы говорите на пяти языках, поэтому уверен, что выучить русский вам не составит большого труда», – ответил Путин.

– Выучу! Ведь здесь я все равно, что дома, – сказал глава ФИФА.

«Милан». Made in China

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони имеет на руках новое предложение о продаже контрольного пакета акций своего клуба от одного из богатейших людей Китая Робина Ли. Он предложил Берлускони 700 миллионов евро за 70% акций.

В рейтинге журнала Forbes в 2015 году Ли занял пятую строчку среди китайцев с состоянием 15,3 миллиарда долларов. Это же издание оценивает стоимость «Милана» в 775 миллионов долларов. У Берлускони, в общем, бессонные ночи. Как он любит.