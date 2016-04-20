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    В финале сыграют ЦСКА и «Зенит». Онлайн Кубка России


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    Голосов: 0
    20.04.2016 19:25
    Первый полуфинал Кубка России выиграл «Зенит», поборовший «Амкар» в серии пенальти. ЦСКА обыграл «Краснодар» – 3:1. «Бомбардир» показывает главные моменты.

    ЦСКА – «Краснодар» – 3:1. Онлайн-трансляция

    Пока у «Краснодара» мало что получается, зато у Александра Головина вечер определенно удался. Два отличных удара!

    Второй, когда Оланаре пожадничал.

    Алан Дзагоев не оставляет «Краснодару» надежд на положительный исход матча.

    «Краснодар» попытался.

    «Амкар» – «Зенит» – 1:1 (3:4)

    «Амкар» и «Зенит» в дождливой Перми доигрались до серии пенальти, где проявил себя Юрий Лодыгин.

    Первый гол хозяева устроили в размашистой контратаке, которую завершил воспитанник «Зенита» Брайан Идову.

    Под конец тайма Хави Гарсия сравнял счет, причем гол питерцы посвятили Данни, у которого очередная тяжелая травма. Присоединяемся, здоровья португальцу!

    Доброта дня. Халк подарил болл-бою футболку прямо в перерыве.

    Небольшая заварушка.

    Затем Андре-Виллаш Боаш выпустил под серию пенальти Юрия Лодыгина, и тот вытащил решающие удары.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 апреля 2016, 11:46

      Головин, радует. Замена Шрипоковым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Hm 20 апреля 2016, 21:15

      ЦСКА FOREVER

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 20 апреля 2016, 20:32

      Голова мужик!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 20:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодца ЗЕНИТОВЦы !!!

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zeni 21 апреля 2016, 08:53

      Еле отскочили голубые, и с огромным трудом.

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