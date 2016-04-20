В финале сыграют ЦСКА и «Зенит». Онлайн Кубка России

ЦСКА – «Краснодар» – 3:1. Онлайн-трансляция

Пока у «Краснодара» мало что получается, зато у Александра Головина вечер определенно удался. Два отличных удара!

Второй, когда Оланаре пожадничал.

Алан Дзагоев не оставляет «Краснодару» надежд на положительный исход матча.

«Краснодар» попытался.

«Амкар» – «Зенит» – 1:1 (3:4)

«Амкар» и «Зенит» в дождливой Перми доигрались до серии пенальти, где проявил себя Юрий Лодыгин.

Первый гол хозяева устроили в размашистой контратаке, которую завершил воспитанник «Зенита» Брайан Идову.

Под конец тайма Хави Гарсия сравнял счет, причем гол питерцы посвятили Данни, у которого очередная тяжелая травма. Присоединяемся, здоровья португальцу!

Доброта дня. Халк подарил болл-бою футболку прямо в перерыве.

Небольшая заварушка.

Затем Андре-Виллаш Боаш выпустил под серию пенальти Юрия Лодыгина, и тот вытащил решающие удары.