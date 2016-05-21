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  • Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»

Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»

Хорошо! «Динамо» – ужасный клуб

6872. Столько людей приехало в пятницу вечером, чтобы посмотреть, как «Динамо» играет очень важный матч с «Амкаром» – соседом по таблице. И да – эти люди пришли на футбол бесплатно. 18-тысячный стадион в Химках оказался заполненным на треть, показав, что дорогие билеты, которые не позволяют себе пенсионеры и дети, – древний миф. А главная причина такой посещаемости (помимо географической) – непоследовательная жизнь клуба. В жирные времена деньги тратились азартно и бездумно, создавая по именам супер-конкурента «Зениту» и ЦСКА. А как дело дошло до первых европейских проверок и санкций, начальники тут же переключились на хоккей, оставив «Динамо» с Живоглядовым и Погребняком.

И еще – с очень запутанной схемой управления и бесчисленными людьми, которые влияют на клуб и иногда что-то говорят «Спорт-Экспрессу». Вылет в ФНЛ должен быть котиком, чья миссия – игриво распутать этот клубок.

Плохо! «Динамо» – великий клуб

Динамовцы ни разу не вылетали из высшего дивизиона, могут хвалиться киношной историей, сверкая «Золотым мячом» Льва Яшина – по-прежнему главного вратаря за всю жизнь профессионального футбола. Да, это все пахнет глупой ностальгией, попыткой возвеличить буковку «Д», от которой ничего не осталось.

«Динамо» имеет право этим заниматься. Порой пошло, натужно и безвкусно. Но нашему футболу нужны традиции, старые байки и реальные истории, родственниками которых бело-голубые, без вопросов, являются. «Динамо» не должно было шмякнуться в ФНЛ – хотя бы так футболисты могли поддержат статус великой команды. А процесс очищения реально запустить и в РФПЛ.

Московское «Торпедо» тоже вылетало за какой-то неизвестной диетой, которая за сезон избавит клубный организм  от шлаков и токсинов. Через семь лет команда вернулась, но еще более грязной, с ужасными фанатами и неясными целями. Первый дивизион у нас – не монастырь, а заблеванный паб, где собрались простые рабочие и неудачники, крутые парни былых лет.

Хорошо! Мы получим интересную команду из провинции

«Волгарь» или «Факел». Одна из этих команд сыграет в стыковых побоищах. А еще есть «Томь», традиционно хватающая на себя прилагательное «симпатичная». Было бы совсем пикантно, разреши «Спартаку-2» претендовать на высший дивизион, но это, согласитесь, совсем издевательский вариант для «Динамо».

Астрахань, Воронеж или Томск. В любом случае, один из этих городов выглядит симпатичнее нынешнего химкинского клуба. Там тоже маячат проблемы с финансами и посещаемостью, но мы хотя бы увидим новую команду и зафиксируем исторический факт – впервые за долгое время в РФПЛ осталось три столичных клуба.

Плохо! Минус дерби

Даже в этом году городские зарубы с участием «Динамо» были интересными. Вспомните, как с трудом дожал бело-голубых ЦСКА. Да и недавняя игра со «Спартаком» вдруг подтвердила – «Динамо» все еще может играть весело, часто лупить по воротам и поддерживать накал и пафос священного слова «дерби». Почему мы должны лишаться и без того дефицитного счастья? «Амкар» – «Урал» или «Рубин» – «Крылья» ведь вообще не дерби, а чья-то неудачная придумка.

Хорошо! Игорь Денисов попробует себя в Европе

Зарплата в ФНЛ Игоря не устроит. Топ-клубы России точно его не возьмут. А представим, что Денисов пошел против себя и решил сыграть за английского аутсайдера или французского середняка!

Плохо! Игорь Денисов завершит карьеру

Согласитесь, это все-таки логичнее. Никакого воображения.

Хорошо! Останутся самые преданные болельщики

Они будут напоминать уже секту. Ездить в Тюмень или Владивосток – дело для особых экстремалов или безработных дядек, которым нравится халявная водка и запах вагонов. Зато станет ясно: кто глор и покупал абонементы на топовые матчи, а кто – реальный фанат, на котором клубная земля держится.

Апробация, может быть, не самая удачная, но если вдруг в Химки будут ездить не 5 тысяч фанатов, а 1,5, то руководители (кто ими будет – еще вопрос, да) начнут что-то делать, рекламировать команду, заниматься маркетингом и прочими надоевшими истинами.

Плохо! «Динамо» скоро открывать новый стадион

В октябре 2017-го у динамовцев откроется своя арена в Москве (вы не ослышались; точно не в Раменском и не в Подольске). Сезон 2016-17 придется отмучить в ФНЛ. А теперь представьте, что «Динамо» не выходит обратно в РФПЛ.

Это же «Динамо». Накупит средних ФНЛ-овских игроков, те сразу не сыграются и еле удержат команду в середине таблицы. Потом вновь необстрелянный отряд из молодежной команды попадет под каток суровых реалий первого дивизиона. И, о позорище, стадион имени Льва Яшина «Динамо» откроет в ужасном статусе команды второй лиги. Можно и дальше продолжать жестко троллить «Динамо», но мы – не изуверы и не вурдалаки, чтобы тайно желать команде такого ужасного будущего.

Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ

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Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (19)
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roman230582
1462889243
На мой взгляд это плохо
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mihail1980
1462891845
хотелось-бы посмотреть как они в пфл поиграли-бы
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Spartak Moscow Official
1462903322
Конец динаме!
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El_Chori
1462914465
С трудом дочитал - блевотня какая-то. Но еще более ужасная блевотня это то, что творится с Динамо... Жаль.
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Kugal
1463032954
Денисов какую хочешь команду доведет до цугундера, небось установил там свое гнилое влияние...
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Измайловский Кочегар
1463050985
Автор, не нужно использовать умные слова вроде "апробация", если не знаете, что они означают.
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Igorello97
1463846405
Мне вообще пох
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Karpathian
1463848674
Че они на Урал-Амкар гонят:) Уральское дерби. Вперед, Урал!
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slawianka
1463851287
И совсем мало о хозяевах, которые главные виновники этого вылета. Вот кого поменять бы.
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ivanthebest
1463867147
Статистика Динамо за последние 9 игр: 1 ничья и 8 поражений! 8! Уж простите, но здесь реально виноваты игроки-дармоеды, а не кто-то ещё из руководства (хотя к ним тоже есть вопросы)! На поле играет не руководство, а футболисты, и наковырять за столько матчей ещё хоть 1 жалкое очко можно было без всяких сомнений! Возьми 2 очка и вылета, как и стыков, не бывало бы как страшного сна! Вот и все расклады! Но, как выясняется за команду играли дармоеды, которым на всё плевать, кроме банковского счёта. Не болельщик Динамо.
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