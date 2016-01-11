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  • «Денисов выше классом, но в основе «Динамо» будет играть Драгун». Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова

«Денисов выше классом, но в основе «Динамо» будет играть Драгун». Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова

 

- На днях стало известно, что Драгун продолжит свою карьеру в "Динамо". Этот трансфер ведь не стал неожиданностью, так?

- Приобретение Драгуна – это желание Андрея Кобелева, именно он хотел видеть этого футболиста в команде. Это немаловажно. А смысл в той ситуации, в которой оказалось "Динамо", брать игрока на перспективу, укрепляя скамейку? Не то турнирное положение. Драгун предназначен именно для стартового состава.

- Можно ли сказать, что Драгун станет заменой Игорю Денисову, который почти наверняка уйдет из "Динамо"?

- Вопрос все-таки к тренерскому штабу, но если смотреть объективно, то Денисов будет повыше Драгуна по классу. Это даже не обсуждается. Не знаю, какая там сейчас в команде ситуация с Игорем, не хочу это обсуждать. Еще раз отмечу то, что приход Драгуна – это инициатива главного тренера команды.

- То есть подстраховка, если Денисову сейчас найдут новый клуб?

- Не назвал бы это подстраховкой, ведь Драгуна явно видят в составе. Думаю, что ему уже объяснили то, какую роль ему отведут в схеме. Да и Денисов вроде бы на первые сборы с "Динамо" не едет, что я считаю уже первым звоночком. Чувствую, на чемпионат Европы поедет сборная запасных: Широков, Денисов. Меня такая ситуация, как болельщика, немного напрягает. Да и не совсем понятно, что дальше будет с Кокориным.

- Зато продлен контракт с Ионовым, которого вроде бы ждали в ЦСКА.

- Видимо, руководство нашло какие-то финансовые резервы во время переговоров с футболистом. Если бы продали Ионова, то надо было бы тратить серьезные средства, чтобы найти игрока похожего уровня. Взвесив все "за" и "против", стороны нашли компромисс, который устроил как Ионова, так и "Динамо". К качеству и содержанию игры футболиста у меня вопросов нет.

- Было много слухов о том, что "Динамо" расстанется с рядом высокооплачиваемых футболистов. Назывались фамилии Габулова, Кокорина, Жиркова. Много ли в этом правды?

- Слухи на то и есть слухи, чтобы лишний раз подлить масла в огонь. Можно вспомнить мыльный пузырь, который лопнул в махачкалинском "Анжи", и клуб устроил распродажу. С юридической точки зрения руководители не могут сказать: сейчас мы тебе не можем платить прописанную зарплату, а будем перечислять столько-то. Тогда они рискуют нарваться на то, что им вообще запретят регистрировать новых футболистов. И не столь важно кто брал на себя в команде финансовые обязательства, так что есть контракт, который надо выполнять. Да, предположу, что могут быть те, кто готовы будут пойти на какие-то уступки в финансовом вопросе. Но будут и те, кто не согласится на уменьшение зарплаты.

"Динамо" попробует продать Кокорина, Габулова и Жиркова". С кем зимой расстанутся клубы РФПЛ

- "Динамо" вряд ли ограничится подписанием одного Драгуна?

- Слышал, что "Динамо" уже подписало центрального защитника из Голландии. Мое мнение, что этой зимой стоит ждать еще трех-четырех переходов. Не секрет, что велись переговоры с полузащитниками "Кубани" Ткачевым и Игнатьевым, но что-то не срослось. Но не бывает так, чтобы все 100 процентов сделок свершились.

- Мог переехать в Москву и Кержаков, но "Зенит" его не отпустил.

- Тут не совсем корректная позиция петербургского клуба, ведь Александр один из тех футболистов, который может помочь сборной России, а ему не давали играть. Понятно, что он своего последнего слова еще не сказал, но он столько сделал для "Зенита", что ему могли пойти навстречу. Но и в Европе есть такой пример – Черышева не хотят отпускать в "Вильярреал". У людей контракты, которые должны выполняться. А кто платит – тот и заказывает музыку.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Интервью Динамо Крылья Советов Денисов Игорь Драгун Станислав Кобелев Андрей
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