Конте уйдет из сборной Италии после Евро-2016. «Динамо» не уволит Кобелева. Дайджест событий дня

Радимов попал в полицию за вождение без прав и хамское поведение

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов угодил в скандальную историю, управляя автомобилем без документов на него, а также не имея при себе водительских прав, о чем узнали сотрудники ГИБДД, остановив его машину. Кроме того, Радимова за некорректное поведение доставили в полицейский отдел, где был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с отказом выполнить законное требование представителя власти». «Если меня лишат водительских прав, это будет правильно», - позже прокомментировал ситуацию тренер, в итоге признавший свою вину.

Аллегри окончательно договорился о новом контракте с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет возглавлять туринский клуб еще три года – о новом контракте специалиста объявят после ответного матча Лиги чемпионов против «Баварии». Договор, рассчитанный до лета следующего года, будет продлен до лета 2019-го, а нынешняя зарплата итальянца в 3,5 млн евро увеличится еще на миллион. Напомним, Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года и в первый же сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Италии, а также довел ее до финала Лиги чемпионов.

Конте завершит работу в сборной Италии после Евро-2016

Сборная Италии будет вынуждена искать себе нового тренера после ухода Антонио Конте по окончании чемпионата Европы. Информацию подтвердил президент федерации футбола Италии Карло Тавеккио. «Конте сложит с себя обязанности главного тренера сборной Италии после Евро-2016. Мы с пониманием относимся к его желанию работать на клубном уровне», — отметил глава футбольного ведомства. Наиболее вероятно, что итальянский специалист возглавит в следующем сезоне английский «Челси», а национальную сборную будет тренировать Роберто Донадони, который уже работал в ней ранее, а сейчас трудится на благо «Болоньи».

Роналду установил антирекорд по количеству касаний мяча за матч

Недавно Лионель Месси отметился антирекордом по числу незабитых пенальти в «Барселоне», а теперь и его вечный соперник Криштиану Роналду отличился со знаком минус – в матче «Лас-Пальмас» – «Реал» он коснулся мяча всего лишь 28 раз. Это худший показатель для форварда мадридского клуба за всю историю его выступлений в чемпионате Испании. До этого антирекордом Роналду был результат в 38 касаний. Несмотря на это, португалец возглавляет гонку бомбардиров в Примере с 27 голами после 29 матчей.

«Динамо» официально опровергло слухи об отставке Кобелева

Московское «Динамо» добилось всего одной победы в 13 последних матчах, а в понедельник уступило у себя на поле «Тереку» со счетом 0:1 и расположилось на 11-м месте в РФПЛ в трех очках от зоны стыковых матчей. На фоне удручающих результатов клуба в СМИ появилась информация о скором уходе Андрея Кобелева с поста главного тренера клуба и возможном назначении Анатолия Бышовца.

Однако сегодня на сайте «Динамо» было размещено сообщение, опровергающее эти слухи: «В связи с появившейся информацией в различных СМИ о будущем главного тренера команды ФК «Динамо-Москва» сообщаем, что Андрей Кобелев продолжает работать в качестве главного тренера, имеет кредит доверия руководства клуба и готовит команду к следующим матчам чемпионата страны».

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ФИФА снимет с продажи футболки с изображением карты России без Крыма

Пресс-служба ФИФА сообщила, что распространение специальных футболок, на которых карта России красуется без Крымского полуострова, будет прекращено. Изначально выпуск продукции был приурочен к ЧМ-2018. «Упомянутые футболки удаляются из доступа в официальном онлайн-магазине ФИФА во избежание недопонимания», - говорится в сообщении.

Карлос Эдуардо покинет «Рубин» и уедет на родину

28-летний полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо поделился информацией о возможном переходе в новую команду. «Я почти договорился с одним из бразильских клубов. В ближайшее время отправлюсь в город, где базируется команда. Вероятнее всего, подпишу контракт на три года. Я очень счастлив, что так произошло», – рассказал легионер «Рубина». Напомним, что Карлос Эдуардо перешел в казанский клуб летом 2010 года примерно за 20 миллионов евро, однако так и не раскрылся в российском чемпионате из-за тяжелейших травм.

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Диего Косту не вызовут в сборную Испании из-за плохого поведения

Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста не будет вызван в национальную команду из-за своей несдержанности в матче Кубка Англии против «Эвертона». Напомним, что Коста повздорил с полузащитником ливерпульцев Гаретом Бэрри и попытался укусить соперника, за что получил вторую желтую карточку. Также по итогам этой игры ФА выдвинула Косте обвинения в неприличном поведении за адресованные зрителям жесты. Сообщается, что главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске решил отказаться от услуг нападающего, хотя ранее специалист заявил, что Диего Коста является важным игроком для сборной, а его физическое состояние внимательно отслеживают врачи.

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