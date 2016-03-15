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    Радимов: «Соглашусь, если меня лишат водительских прав»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с собственным задержанием за вождение без прав.

    «Публично признаю свою вину. Надеюсь, что моя ситуация послужит примером для всех. Наверняка у каждого из нас есть такой знакомый, кто когда-то попадал в такую же неприятную историю. Самое главное – признать свою вину и никогда больше не повторять таких ошибок.

    После первой домашней игры у нас на следующий день был запланирован выходной, и я с друзьями позволил себе выпить немного вина. Супруга была со мной, уехала раньше и случайно увезла с собой документы, которые были у нее в сумке.

    Поскольку ресторан находился возле моего дома, я посчитал возможным поехать домой на машине. Хотя, конечно, должен был вызвать такси. Закон есть закон, и ответственности за совершенное я с себя не снимаю.

    Если меня лишат водительских прав, это будет правильно, за свои ошибки надо платить, пусть будет мне урок.

    Я очень переживаю эту ситуацию, и мои игроки на этом примере должны понять, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя, это не сойдет с рук ни Радимову, ни кому-то из них», – сказал Радимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2016 14:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 марта 2016, 19:43

      А вы говоритеЕвро,Чм. Да у нас половина тренеров и футболистов алкаши,поэтому и сдыхают после 1 -го тайма

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > андрей андреев 15 марта 2016, 21:06

      Одна половина - алкаши, а вторая половина российских футболистов - Гильерме, Маурисио, Фернандес и другие Аривандерсоны)

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 15 марта 2016, 19:07

      Кто такой Радимов??

      0
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      Рейтинг: +82

      Academ 15 марта 2016, 17:41

      К чему это в главных новостях? Не превращайтесь, пожалуйста, в желтое издание. В главных новостях должны быть важные футбольные новости.

      1
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 15 марта 2016, 16:47

      Отказ от прохождения медицинского освидетельствования это действительно лишение прав. В данном случае иного повода для лишения прав не вижу. Если забыл права, позвонил и привезли. А если выпил то изволь в этом признаться. А клубу следует хорошенько вздрючит Радимова за неспортивное поведение, лентяйство и детские отмазки.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 16:03

      Абсолютно технический волпрос.
      Если полагается лишать - значит, лишат. Что здесь обсуждать?

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 15 марта 2016, 16:29

      Да похрен.

      У меня половина друзей ездит на машине с водителем и хотят - выпивают, хотят - права дома забывают. Делов то.

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 16:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У меня у самого права кажется просрочены. Как-нибудь нужно будет проверить, заняться заменой. Даже из бумажника выложил по причине ненужности. Жене молодой нравится водить, а мне надоело и не прикалывает.

      -4
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      Рейтинг: +312

      Zly 15 марта 2016, 15:36

      "Поскольку ресторан находился возле моего дома, я посчитал возможным поехать домой на машине." А пешком дойти, не...

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тьфу, противно))
      сопли распустил, что Танька уехала с документами и мозгами)))

      -4
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 15 марта 2016, 15:14

      Смотри как запел,что бы все подряд не хуесосили!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 марта 2016, 15:00

      Так еще и пьяный за рулем. Погребняк что ли укусил.

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 15 марта 2016, 17:45

      Точняк можно ещё Ионова вспомнить, в питере мода такая наверно.

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