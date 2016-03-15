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Радимов: «Соглашусь, если меня лишат водительских прав»

15 марта 2016, 14:47
15

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с собственным задержанием за вождение без прав.

«Публично признаю свою вину. Надеюсь, что моя ситуация послужит примером для всех. Наверняка у каждого из нас есть такой знакомый, кто когда-то попадал в такую же неприятную историю. Самое главное – признать свою вину и никогда больше не повторять таких ошибок.

После первой домашней игры у нас на следующий день был запланирован выходной, и я с друзьями позволил себе выпить немного вина. Супруга была со мной, уехала раньше и случайно увезла с собой документы, которые были у нее в сумке.

Поскольку ресторан находился возле моего дома, я посчитал возможным поехать домой на машине. Хотя, конечно, должен был вызвать такси. Закон есть закон, и ответственности за совершенное я с себя не снимаю.

Если меня лишат водительских прав, это будет правильно, за свои ошибки надо платить, пусть будет мне урок.

Я очень переживаю эту ситуацию, и мои игроки на этом примере должны понять, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя, это не сойдет с рук ни Радимову, ни кому-то из них», – сказал Радимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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FanatSerj
1458043245
Так еще и пьяный за рулем. Погребняк что ли укусил.
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Andrei1984
1458044070
Смотри как запел,что бы все подряд не хуесосили!
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REDWHITE_
1458044412
Тьфу, противно)) сопли распустил, что Танька уехала с документами и мозгами)))
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Zly
1458045416
"Поскольку ресторан находился возле моего дома, я посчитал возможным поехать домой на машине." А пешком дойти, не...
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ФК Зенит всея Руси
1458047000
Абсолютно технический волпрос. Если полагается лишать - значит, лишат. Что здесь обсуждать?
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neveldomha
1458049677
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования это действительно лишение прав. В данном случае иного повода для лишения прав не вижу. Если забыл права, позвонил и привезли. А если выпил то изволь в этом признаться. А клубу следует хорошенько вздрючит Радимова за неспортивное поведение, лентяйство и детские отмазки.
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Academ
1458052916
К чему это в главных новостях? Не превращайтесь, пожалуйста, в желтое издание. В главных новостях должны быть важные футбольные новости.
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Schicko_008
1458058056
Кто такой Радимов??
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андрей андреев
1458060238
А вы говоритеЕвро,Чм. Да у нас половина тренеров и футболистов алкаши,поэтому и сдыхают после 1 -го тайма
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