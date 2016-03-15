Радимов: «Соглашусь, если меня лишат водительских прав»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с собственным задержанием за вождение без прав.

«Публично признаю свою вину. Надеюсь, что моя ситуация послужит примером для всех. Наверняка у каждого из нас есть такой знакомый, кто когда-то попадал в такую же неприятную историю. Самое главное – признать свою вину и никогда больше не повторять таких ошибок.

После первой домашней игры у нас на следующий день был запланирован выходной, и я с друзьями позволил себе выпить немного вина. Супруга была со мной, уехала раньше и случайно увезла с собой документы, которые были у нее в сумке.

Поскольку ресторан находился возле моего дома, я посчитал возможным поехать домой на машине. Хотя, конечно, должен был вызвать такси. Закон есть закон, и ответственности за совершенное я с себя не снимаю.

Если меня лишат водительских прав, это будет правильно, за свои ошибки надо платить, пусть будет мне урок.

Я очень переживаю эту ситуацию, и мои игроки на этом примере должны понять, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя, это не сойдет с рук ни Радимову, ни кому-то из них», – сказал Радимов.