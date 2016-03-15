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    Радимов задержан полицией за вождение без прав и хамское поведение

    В Санкт-Петербурге был задержан тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Сотрудники ГИБДД, остановившие его авто, не обнаружили у водителя ни документов на машину, ни водительских прав.

    Помимо всего прочего, Радимов вел себя весьма некорректно, что и послужило причиной его задержания. Он был доставлен представителями правоохранительных органов в полицейский отдел.

    В итоге на Радимова был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с отказом выполнить законное требование представителя власти». Кроме того, его могут лишить водительских прав.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.03.2016 01:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 15 марта 2016, 12:40

      позорище

      0
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      Рейтинг: +15

      Ballack_Germany 15 марта 2016, 12:00

      да теперь и пьяный был, просто не стали раздувать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 15 марта 2016, 11:54

      Давайте подождем версии Радимова, а потом уже будем комментировать.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 марта 2016, 11:27

      Ладно бы там действительно был бы кто известный -а этот то что из себя гнёт? Если любая серость у нас так хамит -небольшой срок трудотерапии будет полезен. впрочем как и всем ЛУЧШИМ людям страны.

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 марта 2016, 10:38

      Да не, просто каждому хочется быть выше закона...

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 марта 2016, 10:11

      Теперь супруга его возить будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 09:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Радимов совершил ошибку - понесёт наказание, и это честно.

      То есть если человек нарушает - в Петербурге его, независимо от статуса, призовут к порядку.

      -

      А в Москве любой представитель элиты может устраивать гонки по улицам, разбивать тачки свои и чужие, ни в чём себе не отказывать.

      Почувствуйте разницу.

      -4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 11:23

      ну чушь же пишешь

      хотя если человек себе такой ник сделал то удивляться нечему ... )

      5
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 12:38

      Ну конечно, особенно "призвали к порядку" 15-летнего молокососа на Астон Мартине,который ещё был без прав и свалил с места ДТП.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ZENIT GOAL 15 марта 2016, 15:06

      Если имеешь претензии -- пойди и пожалуйся в Лигу сексуальных меньшинств.

      Почему ты, гнилой человек, прикрываешься Зенитом? Глорь уже честно за твой Спартак, и зацелуй их в дёсны.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 16:12

      Ты хочешь сказать,что вот такая питерская "элита" современная входит в эту лигу?Здорово,а членским билетом не поделишься,раз такой осведомлённый?Или ты даже не питерский,а ник для своего любимого занятия - троллинга - взял?
      Я Зенитом не прикрываюсь и за московские клубы не болею.Так как я всю жизнь за этот клуб болею и в этом городе живу, я считаю своей обязанностью говорить правду, а не нести такую же бессвязную ура-бредятину, как ты.И глорят такие гнилые люди,как ты,пока Газпром может Халков в Питер завозить.Как только перестанет - ты и тебе подобные тут же ники сменят.Будут топить за ненавистных им москвичей.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ZENIT GOAL 15 марта 2016, 16:26

      Я болею за Зенит со славных восьмидесятых годов, и объявляю ублюдочной твою привязку Великого клуба к сегодняшнему спонсору.

      Газпромы приходят и уходят, а из-за прихода Газпрома я не собираюсь предавать Зенит, как это сделал ты.

      Не нравится тебе ЭТОТ Зенит - вали нах, потому что Зенит у нас единственный и другого Зенита специально ДЛЯ ТЕБЯ не существует в природе.

      Не нравится - пшёл вон, предвтель.

      Тебя никто не заставляет общаться в моей например манере или в какой-то ещё, но ты явно и очевидно многократно старался опозорить, опрочить Зенит перед лицом враждебно настроенных фанатов тех клубов, что ненавидят и наш город и наш футбол. Ты поёшь поганые песни их словами и на их мотивы.

      Ты либо сгнил и переродился - либо заведомый перевёртыш.
      В любом случае ты мерзкий вредитель единственному нашему клубу и прекрасному нашему городу, об который и без тебя хватает желающих вытирать ноги. Тебе не нравится Газпром - мне тоже не нравится. Но сегодня Газпром наш союзник, а к союзникам необходимо относиться с уважением. Уйдёт Газпром - будем с уважением относиться к тем, кто будет сотрудничать с Зенитом после ухода Газпрома. Этого требует даже элементарная порядочность.

      Ты понимаешь смысл словосочетания "элементарная порядочность"?

      -2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 23:04

      В отличие от таких лживых горлопанов,как ты - да,понимаю.И поэтому говорю то,что вижу,и мне глубоко плевать,что об этом подумают болельщики других клубов.Их это не касается.Я не тролль,который всегда по поводу и без вспоминает Спартак или ЦСКА(вопрос - а что таким людям на самом деле дороже?),и их не оскорбляют,так что у них ко мне притензий быть не должно.К Газпрому я тоже раньше относился по-другому,пока он не превратил Зенит в денежный мешок,уничтожив всё,кроме названия.И это не московские песни, а реальность.Это понимает любой,у кого есть глаза,память и мозги.

      Да и вообще - кто ты такой,чтобы мне указывать,что мне говорить?очередной горлопан-конъюнктурщик,каких сейчас развелось?Зенит сейчас сам себя очень здорово порочит,а ты и тебе подобные к этому руку прикладывают.Вот вы то и есть перерожденцы,потому что вы предаёте свои собственные идеалы,которые сами когда-то воспевали.Это и есть "элементарная порядочность"?Ложь самим себе и бесконечный поиск заговоров в стиле Карпина,над которым сами же и прикалывались всегда?Где здесь порядочность?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 08:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОДНА АЛКАШНЯ В ФК "БОМЖПРОЕКТ")))
      КОТОРОГО ПО СЧЕТУ ЛОВЯТ?? ЧТО ЗА ТРАДИЦИЯ В ПРОЕКТЕ, БЕЗ СТАКАНА ЗА РУЛЬ НЕ САДИТЬСЯ???

      -9
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > PITER_1 15 марта 2016, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      привет ПИДЕР-1)))
      ТЕБЯ ТУТ ПОДРУЖКА ВСЕЯ ЗЕНИТКА ИСКАЛА))))
      ТЫ НА ЛЕНИНГРАДКЕ РАБОТАЛА???

      -6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > PITER_1 15 марта 2016, 11:11

      Оставь ты его. Сидят взаперти в КБ- Доме, вот и пишут всякую хрень, между процедурами. Зря им конечно интернет провели.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 марта 2016, 08:20

      На 15 суток закрыть его, дать метлу в руки и пусть улицы подметает - глядишь перестанет быковать.

      6
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 15 марта 2016, 08:07

      Футболёры наши ведь БОГАМИ себя считают,а здесь какойт-то гаишник посмел его остановить и ещё обнаглел что документы попросил,,,Вот божок и вышел из себя!!!!!!!!!!!!

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