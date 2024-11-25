Масалитин сравнил Гуарирапу с Соболевым

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин сказал, чем похожи форварды Сауль Гуарирапа, выступающий за красно-синих, и Александр Соболев из «Зенита».

«Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришeл, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов.

Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?», – сказал Масалитин.

22-летний нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа, арендованный у «Сочи», провел в этом сезоне 13 матчей за красно-синих во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

27-летний форвард «Зенита» Александр Соболев в 9 играх за команду в РПЛ также не набрал очков за результативность. В Кубке России он сыграл в 4 матчах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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