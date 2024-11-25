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    Масалитин сравнил Гуарирапу с Соболевым

    Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин сказал, чем похожи форварды Сауль Гуарирапа, выступающий за красно-синих, и Александр Соболев из «Зенита».

    «Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришeл, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов.

    Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?», – сказал Масалитин.

    • 22-летний нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа, арендованный у «Сочи», провел в этом сезоне 13 матчей за красно-синих во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
    • 27-летний форвард «Зенита» Александр Соболев в 9 играх за команду в РПЛ также не набрал очков за результативность. В Кубке России он сыграл в 4 матчах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1732515128
    Ещё хуже.А Дивеев раззабивался-во все ворота от него влетает...Суперфорвард!
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    САДЫЧОК
    1732518459
    Дивееву нужно быть защитником- пока не получается ! Гуирирапа полезный на поле футболист в отличии от никакущего Соболева!
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    Борис34684
    1732522433
    Нападающий без мячей забивать не может, пока непонятно чего хочет от команды Николич.
    Ответить
    Каратель помойников
    1732524794
    Простите,с чем сравнили соболя?))) да после такого его жена из дома выгонит))
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