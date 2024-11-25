Аршавин считает, что «Зениту» надо вернуть дух Санкт-Петербурга

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал «Радио «Зенит», что нынешней команде нужно больше петербургских футболистов.

– Что из команды «Зенита» 1984 года вам хотелось бы сейчас перенять?

– Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит». А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов – именно из Петербурга – было больше.

«Зенит» выиграле последние 6 чемпионатов России.

В нынешнем сезоне клуб лидирует в РПЛ с 39 очками после 16 туров. Отрыв от «Краснодара» составляет 1 очко.

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