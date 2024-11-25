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    • Аршавин считает, что «Зениту» надо вернуть дух Санкт-Петербурга

    Аршавин считает, что «Зениту» надо вернуть дух Санкт-Петербурга

    Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал «Радио «Зенит», что нынешней команде нужно больше петербургских футболистов.

    – Что из команды «Зенита» 1984 года вам хотелось бы сейчас перенять?

    – Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит». А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов – именно из Петербурга – было больше.

    • «Зенит» выиграле последние 6 чемпионатов России.
    • В нынешнем сезоне клуб лидирует в РПЛ с 39 очками после 16 туров. Отрыв от «Краснодара» составляет 1 очко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии (22)
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    Иван Петров 1986
    1732521206
    Если и вернуть то дух Ленинграда, а у этого Санкт-Петербурга с самого начала очень тухлый дух.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1732521442
    Верните запах!
    Ответить
    Борис34684
    1732522947
    Каких наших, это латинских гастарбайтеров с российскими паспортами что ли. Миллер постарается всех сделать нашими.
    Ответить
    NewLife
    1732523226
    Анрюша, тебе до Орлова еще очень далеко, тренируйся и принюхивайся))
    Ответить
    рылы
    1732523766
    а потом двуличные мрази из тарасовки пишут "сколько болотных набежало на ветку спартака!". а сами типа не бегают, судя по этой ветке. так что будем вас драть во все щели всегда и везде, снова и снова. и рылом в бачок.
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    Номэд
    1732523994
    Да. Ещё больше духа помойного, смрада и вонищи...
    Ответить
    andr45
    1732524258
    А.С. ПУШКИН. Город пышный, город бедный,    Дух неволи, стройный вид,    Свод небес зелено-бледный,    Скука, холод и гранит. А.С. Пушкин. Н.В. ГОГОЛЬ «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата.»
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    saf05
    1732527080
    Цыганский дух
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    Plyash
    1732527366
    Помню Питер 60-70-х,его добрый запах и обстановку...Болельщики(фаны?) обеих команд,несмотря на результат,шли вместе обмывать игру по всевозможным забегаловкам,а потом питерская братва провожала нас домой в Москву.В Москве происходило тоже самое,но уже мы провожали питерцев до вокзала... Добрые времена были,многих ребят уже нет,но с оставшимеся пересекаемся до сих пор. Всем болелам желаю удачи,здоровья,ну и,конечно,здравомыслия тех давних добрых времён. Думаю,Андрюшка Аршавин прав...
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    шахта Заполярная
    1732527468
    Из всего духа у немытых только вонь осталась, когда поменяли Ленинград на питер
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