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    • Агент Сафонов назвал футболистов, с которыми надо расстаться «Спартаку»

    Агент Сафонов назвал футболистов, с которыми надо расстаться «Спартаку»

    Агент Алексей Сафонов считает, что «Спартак» мог бы в ближайшее время расстаться с нападающим Виллианом Жозе и защитником Алексисом Дуарте.

    «Кто напрашивается на выход из «Спартака» в зимнее окно? У них сейчас три состава. Один состав – смело на выход! Сейчас вся страна ждeт и следит, когда Жозе похудеет. И там таких персонажей хватает. Если на Дуарте есть спрос, то его надо за руку отвести, пока можно хоть какие-то деньги за него получить.

    Многое ещe зависит от тренеров. В России их часто меняют, а это проблема. Приходит новый и говорит, что его нынешние игроки не устраивают. Потом появляются три состава. Приезжает иногда такой балласт, что без слeз не взглянешь. Например, Зе Турбо в «Пари НН».

    Разрывать контракты – это тоже дорогое удовольствие. Поэтому и нужен сильный спортивный директор. К тому же сейчас такая ситуация, что надо шанс больше своим давать», – сказал Сафонов.

    • В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан Жозе провeл за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
    • 24-летний защитник Алексис Дуарте отыграл за красно-белых 7 встреч в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии (10)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732517800
    С Дуарте не нужно расставаться, во встречах в этом сезоне, когда давали ему шанс выйти на поле, он смотрелся неплохо, особенно в последнем матче с Локо.
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    andr45
    1732518344
    Если с Зиньковским, Литвиновым, Денисовым и нужно расставаться, то Сафонова следует отправлять в дальнее эротическое путешествие с хорошо известными адресами)
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1732519179
    А этого агента нужно нагнуть раком и дать хорошего пендаля.
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    zigbert
    1732520017
    Расставаться с Дуарте сейчас Спартаку нет необходимости. Какую то ахинею несет Сафонов, предлагая избавится от игроков разной значимости для команды.
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    NewLife
    1732522960
    "Агент Сафонов" Вопрос, чей агент. Судя по его высерам, он агент б.о.м.жей. Здесь на Бомбардире много всякой дряни, и, с учетом их "икспердных" предложений, надо как раз все делать наоборот.
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