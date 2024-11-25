Агент Сафонов назвал футболистов, с которыми надо расстаться «Спартаку»

Агент Алексей Сафонов считает, что «Спартак» мог бы в ближайшее время расстаться с нападающим Виллианом Жозе и защитником Алексисом Дуарте.

«Кто напрашивается на выход из «Спартака» в зимнее окно? У них сейчас три состава. Один состав – смело на выход! Сейчас вся страна ждeт и следит, когда Жозе похудеет. И там таких персонажей хватает. Если на Дуарте есть спрос, то его надо за руку отвести, пока можно хоть какие-то деньги за него получить.

Многое ещe зависит от тренеров. В России их часто меняют, а это проблема. Приходит новый и говорит, что его нынешние игроки не устраивают. Потом появляются три состава. Приезжает иногда такой балласт, что без слeз не взглянешь. Например, Зе Турбо в «Пари НН».

Разрывать контракты – это тоже дорогое удовольствие. Поэтому и нужен сильный спортивный директор. К тому же сейчас такая ситуация, что надо шанс больше своим давать», – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан Жозе провeл за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

24-летний защитник Алексис Дуарте отыграл за красно-белых 7 встреч в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.

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