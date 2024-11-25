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    Косметолог подал в суд на Роналду

    Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов, пишет The Sun. Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.

    «Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал, я не обсуждаю своих пациентов», – сказал Равиндран.

    Футболист должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах. В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду и членов его семьи и окружения.

    • 39-летний футболист провел в этом сезоне 16 официальных матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
    • В период выступлений за «МЮ» в 2021-2022 годах Роналду провел 54 встречи, забил 27 мячей, отдал 5 голевых пасов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1732514828
    Что такое 40 тыс. фунтов для Роналду, наверное имеет место какое-то недопонимание.
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