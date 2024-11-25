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    Дзюба резко высказался в адрес Генича

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что больше не хочет общаться с комментатором Константином Геничем.

    «Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное.

    Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать.

    Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», – сказал Дзюба.

    • Ранее Дзюба раскритиковал футбольных комментаторов. Также он высказался о Гениче: «Генич играл в футбол? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».
    • Позже Генич в своем телеграм-канале написал: «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1732518914
    Да оба вы псины.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732519012
    Дзюба такой-же, разве он сказал критику в адрес Генича ему в лицо? Нет через прессу, через тв. Два сапога - пара.
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    Тинез Розоп
    1732520891
    Сам замутил интригу и на Генича переворачивает. Интриганка херова (детский сад)...
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    рылы
    1732523585
    через год, после окончания карьеры, в одной студии будут сидеть и давать "экспертные" оценки прошедшим матчам.
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