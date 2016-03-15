Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Представители «Динамо» со мной не связывались»

    Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец пока не получал предложения возглавить бело-голубых. Напомним, что 14 марта российские СМИ сообщили о возможной отставке нынешнего наставника команды Андрея Кобелева, а Бышовец вошел в список специалистов, которые могут получить должность.

    «Ничего не знаю об этом, кроме того, что после вчерашней игры ситуация осложнилась до предела. Меня огорчил результат и качество игры в матче с «Тереком». Трудно сказать, изменит ли что-то отставка главного тренера, потому что мне неизвестна обстановка внутри команды. С внешней стороны перспективы далеко не безоблачные.

    Пока предложений от клуба мне не поступало. Решение придется принимать не только мне – это обязывающая и очень сложная задача. Впереди по календарю у «Динамо» путь чрезвычайно трудный.

    Что до моей готовности – сомнений нет. Я нахожусь сейчас в горах, свое состояние могу оценить как положительное. Но думать надо, когда есть предложение.

    «Динамо» — общество, которое меня воспитало с 11 лет. Я был практически на всех матчах команды, кроме, разве что, последнего. Приятного для меня в этой ситуации мало – дело и в результатах, и в обстановке вокруг клуба на протяжении последних лет», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 15 марта 2016, 16:31

      А надо ли олимпийскому чемпиону идти в Динамо ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 марта 2016, 14:46

      Вот и слава богу, отдыхайте в горах дальше )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11