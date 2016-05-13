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Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева

Конец августа 2015-го. «Арена Химки». Только что закончился матч между «Динамо» и «Уфой». Москвичи предсказуемо на классе обыграли своих оппонентов – 2:0. Сразу после игры над Подмосковьем соединились тучи: пошел град, где-то вдали загремел гром. Столица прощалась с летом. А «Динамо» – с хорошими результатами.

Болельщики спешили укрыться в магазине «Дикси» и стоящем неподалеку дворце культуры. Наконец-то все хорошо! Тренер – динамовец до мозга костей. Большинство игроков – местные воспитанники, и все они ведут свою команду к еврокубкам. Уже тогда было понятно, что за Лигу Европы нынешнее «Динамо» сражаться не в состоянии. Но такого финиша сезона не могли себе представить даже болельщики с депрессивным расстройством.

Представьте, что вы – шеф-повар. Ваш начальник просит сделать очередной деликатес – не хуже, чем у вашего предшественника. Но у того было все, включая дорогостоящие заморские продукты. Перед вами же только яйца, соль, сливочное масло, да петрушка. В последние дни из Англии вам выписывают сыр рокфор, однако тот оказывается просроченным и лишь портит общую картину. С таким рационом можно приготовить яичницу, но никак не лазанью болоньезе!

Андрей Кобелев был обречен с самого первого дня. «Динамо» стало жертвой финансового фейр-плей, из-за чего было объявлено о смене вектора развития. В ситуации, когда дорогостоящие звезды массово покидают клуб, а на их место заступают вчерашние школьники, возглавить такую команду может только безумец. Или патриот. Коим Андрей Николаевич и является. «Мордовию» в схожей ситуации Кобелев бы никогда не принял. Но «Динамо» – оно особенное. Родное!

«Я считаю, что в сборную должны приглашаться те, кто уже сейчас выступает на самом высоком уровне» – скромно ответил защитник Григорий Морозов на вопрос о возможном вызове в национальную команду. И это – после голов «Локомотиву» и «Уралу»! Возможно, с игровой точки зрения у него и его сверстников не все получается. Но Андрей Николаевич научил их главному: правильно подавать себя, трезво оценивать свое положение в футболе.

Морозов, Ташаев, Живоглядов, Катрич, Кузьмин, Данилкин – это лишь неполный список молодых игроков, открытых миру Кобелевым. Но главное мерило в футболе – не звездность и ее отсутствие, а результат. Мастерство нынешней динамовской молодежи до РФПЛ недотягивает. Возможно, они сыроваты даже для ФНЛ. Обладая одним из худших составов в лиге, Кобелев долгое время держал «Динамо» вверху таблицы. Пока не случились первые неудачи и психологический надлом.

13 сентября. Игра с «Краснодаром». Игра, ставшая началом конца «птенцов Кобелева». «Динамо» смотрелось неплохо, имело шансы забить, но в итоге потерпело разгромное поражение – 0:4. По иронии судьбы, в том матче состоялся дебют Погребняка. Приехавший из «Рединга» форвард не попал в пустые ворота, когда промахнуться было тяжелее, чем забить. Тогда это вызвало переполох. Сейчас промахи Погребняка – нечто само собой разумеющееся.

«Андрей Николаевич брал меня в команду. Но у нас что-то не получилось» – эта циничная цитата принадлежит Павлу Погребняку. Форварду, напрямую виновному в случившемся. Если молодых игроков Кобелев без особых проблем приучил к дисциплине, то с ветераном тренер обрел одни проблемы. Погребняк раз за разом нарушал режим и в начале декабря закономерно попал в «пивной» скандал. «В Англии я привык после тренировки выпивать две кружки пива, после чего спокойно садился за руль» –оправдывался Павел. Возможно, поэтому ни там, ни здесь Погребняк не заиграл.

Кобелев сильно рассчитывал на Павла. Подбадривал, когда тот не выигрывал ни одного единоборства. Верил, когда 4 тысячи болельщиков в едином порыве посылали Погребняка обратно в Англию. Защищал, когда журналисты публично ставили вопрос о Павле как о профессиональном нападающем. В ответ – один забитый гол...

Андрей Николаевич во второй раз покидает «Динамо». Уже третий день как тренер –безработный, и все это время не покидает гадкое чувство предательства. Предательства руководства, так и не давшего Кобелеву необходимых ресурсов. Предательства отдельных игроков. Наконец, предательства фортуны: сколько раз «Динамо» могло забить в последнем матче «Спартаку»! Сколько моментов после блестящих комбинаций загубили в этом сезоне Кокорин, Погребняк и Бечирай! Будь такая возможность, двое из этих игроков наверняка перемотали бы время назад и все исправили. И тогда «птенцы Кобелева» спокойно бы сохранили прописку в РФПЛ. А сам Андрей Николаевич – работу всей своей жизни.

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Погребняк Павел Кобелев Андрей
Комментарии (13)
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o33uk
1463145378
Виталий Ошовский это всё вообще о чём? Птенцы Кобелева это кто Катрич, Ташаев, Живоглядов, Зобнин так они ещё наигрывались при Черчесове а при Кобелеве тот же Катрич не сильно много играл. Второй момент вы говорите нет ресурса(состава) вообще насмешили вы где были первую часть чемпионата 6 игроков сборной, легионеры до нового года в большей массе были ещё в команде. Третий момент когда ещё тренером был Черчесов, кем пришёл в команду Кобелев? Правильно спортивным директором, кто заявлял о молодёжи которой просто тренер не даёт раскрыться и тд. и тп., о новом векторе о ставке на молодёжь и прочее бла бла бла, а кто распродал пол команды за три копейки легионеров (не помню точных цифр но все кроме Вальбуены 5 млн. ушли по 1-1,5 млн за штуку) наверное спортивный директор т.к. кроме АНК я никого не видел и не слышал. Четвёртый момент посмотрите как при Кобелеве деградировали в спортивном плане прошлогодние лидеры Динамо тот же Ионов, Денисов, Кокорин ну хорошо смена тренера понятно, были зимние сборы АНК мог подготовить команду к весне, но команда не готова все вторые таймы по сути были проиграны о чём это говорит о функциональной подготовке кто за это отвечает тренер и только тренер. Я весь год читал как трудно АНК, но надо верить надо ждать блин НАДОЕЛО Кобелев тренеришка три года сидевший без работы потом вдруг появляется рассказывает руководителям что-то, разводит их как лох...в и по итогу пшик. Давайте посмотрим в ближайший год найдёт ли тренер работу в РФПЛ. Так что никто его не подставлял ему поверили, а он в свою очередь подставил г-на Проничева которому видимо придётся уйти так-как Кобелев был его протеже. Резюме руководители Динамо позвоните Саламычу покайтесь, потом попросите Ротенберга вернутся, а после этого валите нафиг по добру по здорову.
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koka7751
1463146874
Пивняка в "Кайрат", пускай там ослиную мочу пьёт после матча. Можно и по три кружки, если выпьет. Вообще -ноль!
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Simbirsk
1463152925
Что тут скажешь... Жаль клуб с именем "Динамо". Хотя может и к лучшему, может это точка - от падения к вершине
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mihail1980
1463153285
динамо нужно вылететь чтоб начать все заного
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FanatSerj
1463154316
Да видно что атмосфера в коллективе Г.. полное, надо цепляться за последние игры, стыковые это тоже нормуль. А потом довыгонать недовольных и взять трошки молодых перспективных легов и пусть вся молодежь вместе растет и развивается. Ну и руководство конечно накол посадить, как они уже достали бабло только отмывать.
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WhiteEgon
1463157690
Если и попадут в стыке, лишь бы на Томь. Сибиряки снова сливаются в этом сезоне.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1463228273
СТАТЬЯ ПОПАХИВАЕТ ДРУЖЕСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К КОБЕЛЕВУ....А НЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬЮ ....ТРЕНЕР ОН НИКАКОЙ
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15426378s
1463243755
лозанье балоньезе не получилось, а что и яичница тоже хорошо, пусть поиграют в НФЛ.
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TUMS
1463248691
Динамо команда с великими традициями. Жалко будет если опуститься в ФНЛ.
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Zёnя
1463320096
"Когда я опустился на самое дно, кто-то постучал снизу..." (Станислав Ежи Лец)
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