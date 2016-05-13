Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева

Конец августа 2015-го. «Арена Химки». Только что закончился матч между «Динамо» и «Уфой». Москвичи предсказуемо на классе обыграли своих оппонентов – 2:0. Сразу после игры над Подмосковьем соединились тучи: пошел град, где-то вдали загремел гром. Столица прощалась с летом. А «Динамо» – с хорошими результатами.

Болельщики спешили укрыться в магазине «Дикси» и стоящем неподалеку дворце культуры. Наконец-то все хорошо! Тренер – динамовец до мозга костей. Большинство игроков – местные воспитанники, и все они ведут свою команду к еврокубкам. Уже тогда было понятно, что за Лигу Европы нынешнее «Динамо» сражаться не в состоянии. Но такого финиша сезона не могли себе представить даже болельщики с депрессивным расстройством.

Представьте, что вы – шеф-повар. Ваш начальник просит сделать очередной деликатес – не хуже, чем у вашего предшественника. Но у того было все, включая дорогостоящие заморские продукты. Перед вами же только яйца, соль, сливочное масло, да петрушка. В последние дни из Англии вам выписывают сыр рокфор, однако тот оказывается просроченным и лишь портит общую картину. С таким рационом можно приготовить яичницу, но никак не лазанью болоньезе!

Андрей Кобелев был обречен с самого первого дня. «Динамо» стало жертвой финансового фейр-плей, из-за чего было объявлено о смене вектора развития. В ситуации, когда дорогостоящие звезды массово покидают клуб, а на их место заступают вчерашние школьники, возглавить такую команду может только безумец. Или патриот. Коим Андрей Николаевич и является. «Мордовию» в схожей ситуации Кобелев бы никогда не принял. Но «Динамо» – оно особенное. Родное!

«Я считаю, что в сборную должны приглашаться те, кто уже сейчас выступает на самом высоком уровне» – скромно ответил защитник Григорий Морозов на вопрос о возможном вызове в национальную команду. И это – после голов «Локомотиву» и «Уралу»! Возможно, с игровой точки зрения у него и его сверстников не все получается. Но Андрей Николаевич научил их главному: правильно подавать себя, трезво оценивать свое положение в футболе.

Морозов, Ташаев, Живоглядов, Катрич, Кузьмин, Данилкин – это лишь неполный список молодых игроков, открытых миру Кобелевым. Но главное мерило в футболе – не звездность и ее отсутствие, а результат. Мастерство нынешней динамовской молодежи до РФПЛ недотягивает. Возможно, они сыроваты даже для ФНЛ. Обладая одним из худших составов в лиге, Кобелев долгое время держал «Динамо» вверху таблицы. Пока не случились первые неудачи и психологический надлом.

13 сентября. Игра с «Краснодаром». Игра, ставшая началом конца «птенцов Кобелева». «Динамо» смотрелось неплохо, имело шансы забить, но в итоге потерпело разгромное поражение – 0:4. По иронии судьбы, в том матче состоялся дебют Погребняка. Приехавший из «Рединга» форвард не попал в пустые ворота, когда промахнуться было тяжелее, чем забить. Тогда это вызвало переполох. Сейчас промахи Погребняка – нечто само собой разумеющееся.

«Андрей Николаевич брал меня в команду. Но у нас что-то не получилось» – эта циничная цитата принадлежит Павлу Погребняку. Форварду, напрямую виновному в случившемся. Если молодых игроков Кобелев без особых проблем приучил к дисциплине, то с ветераном тренер обрел одни проблемы. Погребняк раз за разом нарушал режим и в начале декабря закономерно попал в «пивной» скандал. «В Англии я привык после тренировки выпивать две кружки пива, после чего спокойно садился за руль» –оправдывался Павел. Возможно, поэтому ни там, ни здесь Погребняк не заиграл.

Кобелев сильно рассчитывал на Павла. Подбадривал, когда тот не выигрывал ни одного единоборства. Верил, когда 4 тысячи болельщиков в едином порыве посылали Погребняка обратно в Англию. Защищал, когда журналисты публично ставили вопрос о Павле как о профессиональном нападающем. В ответ – один забитый гол...

Андрей Николаевич во второй раз покидает «Динамо». Уже третий день как тренер –безработный, и все это время не покидает гадкое чувство предательства. Предательства руководства, так и не давшего Кобелеву необходимых ресурсов. Предательства отдельных игроков. Наконец, предательства фортуны: сколько раз «Динамо» могло забить в последнем матче «Спартаку»! Сколько моментов после блестящих комбинаций загубили в этом сезоне Кокорин, Погребняк и Бечирай! Будь такая возможность, двое из этих игроков наверняка перемотали бы время назад и все исправили. И тогда «птенцы Кобелева» спокойно бы сохранили прописку в РФПЛ. А сам Андрей Николаевич – работу всей своей жизни.