Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня

"Челси" договорился с Аллегри

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри по завершении сезона займет кресло главного тренера "Челси". Как сообщает источник, итальянец заключит соглашение на четыре года с окладом 5,3 миллиона фунтов в год. На посту рулевого синих специалист сменит голландца Гуса Хиддинка, чей контракт рассчитан до лета.

Кобелев: "Перед "Динамо" стоит задача завоевать Кубок России"

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что клуб намерен побороться за победу в Кубке России. Напомним, за выход в полуфинал турнира бело-голубые поспорят с "Амкаром".

– В Кубке каждый матч как последний. Здесь нужно поступательное движение. У нас есть задача подняться как можно выше в чемпионате и выиграть Кубок России.

– Наблюдается ли прогресс команды по ходу сборов?

– О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются. Мы уменьшаем нагрузки, игры даются уже полегче. На третьем сборе у нас вообще будет четыре игры с графиком через два дня на третий. Все получат много игрового времени, чтобы через тренировки к первой официальной встрече быть в порядке.

МакГиди: "Наконец чувствую себя футболистом. Давно надо было убираться оттуда"

Ирландский полузащитник "Шеффилд Уэнсдэй" Эйден МакГиди признался, что он счастлив покинуть "Эвертон", где у него не было игровой практики.

"Это были тяжелые шесть месяцев. Я вообще не выходил на поле.

Скоро Евро-2016, и я должен играть, причем хорошо, чтобы попасть в команду. Он (О’Нилл) все время твердил, что мне надо получать игровую практику, иначе как он обоснует мой вызов в сборную?

Я так мог и год просидеть без футбола. Я должен был уйти, потому что просто отсиживаться и тренироваться я не хочу.

Это трата времени. Да, зарплата идет, это работа, но я хочу играть, и мое время там ничем хорошим не запомнилось. Давно надо было оттуда убраться", - сказал МакГиди.

Арустамян: "Спартаку" интересен Бердыев"

Комментатор Нобель Арустамян считает, что в случае отставки Дмитрия Аленичева пост главного тренера "Спартака" может занять Курбан Бердыев.

"При непопадании в четверку может быть отправлен в отставку Дмитрий Аленичев. Это звучит уже практически официально, и ведь никто не может быть уверен в том, что "Спартак" выполнит свою задачу на сезон и попадет в еврокубки.



Нового тренера "Спартак" будет искать (если вообще будет) в России — и многие догадываются, из кого клуб будет выбирать. Разговоры вокруг Курбана Бердыева ходят недаром: вариант с ним "Спартаку" интересен", - сказал Арустамян.

Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком"

Нападающий Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент 25-летнего парагвайца Хуан Апплеярд.

Отметим, что пока нет никакой информации о деталях соглашения.

В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге в составе "Кубани" Мельгарехо провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. "Спартак" подписал Мельгарехо

Коэнтрау сломал ногу в последнем матче за "Монако"

Защитник "Монако" Фабиу Коэнтрау получил серьезную травму в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (1:0).

После встречи стало известно, что 27-летний защитник сборной Португалии сломал ногу.

Сроки восстановления игрока врачи пока не сообщают, но есть вероятность, что Коэнтрау пропустит Евро-2016.

Напомним, что правами на футболиста владеет "Реал".

В текущем сезоне Лиги 1 Коэнтрау сыграл в 14-ти матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

"Лестер" подготовил улучшенное предложение по Мусе

"Лестер" остается в числе главных претендентов на нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. По информации источника, англичане готовы предложить за лидера "армейцев" 30 миллионов евро.

В прошлом месяце "лисы" были готовы заплатить за Мусу 25 миллионов евро, но российская команда отказалась расставаться с ключевым игроком перед началом второй части сезона.

Сам Муса признал, что ему очень приятно слышать новости об интересе к своей персоне из Англии, ведь именно там он мечтает продолжить карьеру.

Широков поедет вместе с ЦСКА на третий тренировочный сбор

Полузащитник сборной России Роман Широков в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА, после чего отправится на третий сбор команды в испанскую Марбелью, где "армейцы" пробудут с 10 по 26 февраля.

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на полгода, а если стороны будут довольны сотрудничеством, то оно автоматически продлится еще на один год.

Напомним, что в ЦСКА Широков будет получать 1,8 миллиона Евро в год, в то время как в "Спартаке" опытный футболист зарабатывал 2,5 миллионов евро в год.

"Краснодар" обыграл "Спартак"

В товарищеском матче "Краснодар" одержал волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1. На гол Сергея Паршивлюка краснодарцы ответили мячами в исполнении Вячеслава Подберезкина и Вандерсона.

Товарищеский матч

Краснодар – Спартак – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Паршивлюк, 56; 1:1 – Подберезкин, 76; 2:1 – Вандерсон, 87.

Месси завтра предстоит операция

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси требуется небольшое хирургическое вмешательство.

Сообщается, что во вторник аргентинца ждет операция, которая должна помочь ему избавиться от проблем с камнями в почках. К тренировочным занятиям футболист каталонцев вернется в четверг.

Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

"Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?". Ван Гаал против журналистов