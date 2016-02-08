Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня

Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня

 

"Челси" договорился с Аллегри

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри по завершении сезона займет кресло главного тренера "Челси". Как сообщает источник, итальянец заключит соглашение на четыре года с окладом 5,3 миллиона фунтов в год. На посту рулевого синих специалист сменит голландца Гуса Хиддинка, чей контракт рассчитан до лета.  

Кобелев: "Перед "Динамо" стоит задача завоевать Кубок России"

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что клуб намерен побороться за победу в Кубке России. Напомним, за выход в полуфинал турнира бело-голубые поспорят с "Амкаром".

– В Кубке каждый матч как последний. Здесь нужно поступательное движение. У нас есть задача подняться как можно выше в чемпионате и выиграть Кубок России.

– Наблюдается ли прогресс команды по ходу сборов?

– О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются. Мы уменьшаем нагрузки, игры даются уже полегче. На третьем сборе у нас вообще будет четыре игры с графиком через два дня на третий. Все получат много игрового времени, чтобы через тренировки к первой официальной встрече быть в порядке.

МакГиди: "Наконец чувствую себя футболистом. Давно надо было убираться оттуда"

Ирландский полузащитник "Шеффилд УэнсдэйЭйден МакГиди признался, что он счастлив покинуть "Эвертон", где у него не было игровой практики.

"Это были тяжелые шесть месяцев. Я вообще не выходил на поле.

Скоро Евро-2016, и я должен играть, причем хорошо, чтобы попасть в команду. Он (О’Нилл) все время твердил, что мне надо получать игровую практику, иначе как он обоснует мой вызов в сборную?

Я так мог и год просидеть без футбола. Я должен был уйти, потому что просто отсиживаться и тренироваться я не хочу.

Это трата времени. Да, зарплата идет, это работа, но я хочу играть, и мое время там ничем хорошим не запомнилось. Давно надо было оттуда убраться", - сказал МакГиди.

Арустамян: "Спартаку" интересен Бердыев"

Комментатор Нобель Арустамян считает, что в случае отставки Дмитрия Аленичева пост главного тренера "Спартака" может занять Курбан Бердыев.

"При непопадании в четверку может быть отправлен в отставку Дмитрий Аленичев. Это звучит уже практически официально, и ведь никто не может быть уверен в том, что "Спартак" выполнит свою задачу на сезон и попадет в еврокубки. 

Нового тренера "Спартак" будет искать (если вообще будет) в России — и многие догадываются, из кого клуб будет выбирать. Разговоры вокруг Курбана Бердыева ходят недаром: вариант с ним "Спартаку" интересен", - сказал Арустамян.

Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком"

Нападающий Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент 25-летнего парагвайца Хуан Апплеярд.

Отметим, что пока нет никакой информации о деталях соглашения.

В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге в составе "Кубани" Мельгарехо провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. "Спартак" подписал Мельгарехо

Коэнтрау сломал ногу в последнем матче за "Монако"

Защитник "Монако" Фабиу Коэнтрау получил серьезную травму в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (1:0).

После встречи стало известно, что 27-летний защитник сборной Португалии сломал ногу.

Сроки восстановления игрока врачи пока не сообщают, но есть вероятность, что Коэнтрау пропустит Евро-2016.

Напомним, что правами на футболиста владеет "Реал".

В текущем сезоне Лиги 1 Коэнтрау сыграл в 14-ти матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

"Лестер" подготовил улучшенное предложение по Мусе

"Лестер" остается в числе главных претендентов на нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. По информации источника, англичане готовы предложить за лидера "армейцев" 30 миллионов евро.

В прошлом месяце "лисы" были готовы заплатить за Мусу 25 миллионов евро, но российская команда отказалась расставаться с ключевым игроком перед началом второй части сезона.

Сам Муса признал, что ему очень приятно слышать новости об интересе к своей персоне из Англии, ведь именно там он мечтает продолжить карьеру.

Широков поедет вместе с ЦСКА на третий тренировочный сбор

Полузащитник сборной России Роман Широков в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА, после чего отправится на третий сбор команды в испанскую Марбелью, где "армейцы" пробудут с 10 по 26 февраля.

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на полгода, а если стороны будут довольны сотрудничеством, то оно автоматически продлится еще на один год.

Напомним, что в ЦСКА Широков будет получать 1,8 миллиона Евро в год, в то время как в "Спартаке" опытный футболист зарабатывал 2,5 миллионов евро в год.

"Краснодар" обыграл "Спартак"

В товарищеском матче "Краснодар" одержал волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1. На гол Сергея Паршивлюка краснодарцы ответили мячами в исполнении Вячеслава Подберезкина и Вандерсона.

Товарищеский матч

Краснодар – Спартак – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Паршивлюк, 56; 1:1 – Подберезкин, 76; 2:1 – Вандерсон, 87. 

Месси завтра предстоит операция

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси требуется небольшое хирургическое вмешательство.

Сообщается, что во вторник аргентинца ждет операция, которая должна помочь ему избавиться от проблем с камнями в почках. К тренировочным занятиям футболист каталонцев вернется в четверг.

Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

"Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?". Ван Гаал против журналистов

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Барселона Челси Спартак ЦСКА Эвертон Краснодар Лестер Монако Месси Лионель МакГиди Эйден Широков Роман Коэнтрау Фабиу Муса Ахмед Мельгарехо Лоренцо Кобелев Андрей Бердыев Курбан Аллегри Массимилиано Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aimer1988
1455000718
Поменьше уток, товарищи. Аллегри если и уйдет в челси, то только после победы с Юве в ЛЧ
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
60
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+