Катастрофа Премьер-лиги. Как выглядел самый ужасный розыгрыш Кубка России

15 июля 2009 года, когда прошли 16 матчей розыгрыша Кубка-2009/10, можно смело считать одним из самых аномальных дней в истории российского футбола. В чемпионате к этому времени сенсаций было мало: «Рубин» уверенно лидировал, «Спартак» и «Москва» его подпирали, чуть поодаль располагались «Зенит» и ЦСКА, и даже седьмое место «Динамо» и девятое «Локомотива» – совсем не приговор в борьбе за место в ЛЧ. Плотность была дикой: всего шесть очков от третьего места до десятого.

В общем, как шли дружно команды РФПЛ друг за другом в тот сезон, так же дружно и повылетали на первой же стадии, что явилось настоящим шоком – такого никогда еще не было раньше и вряд ли когда-то повторится в будущем. Ведь всего лишь четыре (!!) клуба Премьер-лиги сумели выйти в 1/8 финала.

Счастливчиками оказались «Спартак», «Москва», «Зенит» и «Амкар». Спартаковцы, кстати, переиграли 2:1 еще игравший в первом дивизионе «Краснодар», а красивый победный гол в том матче забил 16-летний Джано Ананидзе.

«Зенит» еще в первом тайме решил вопросы по матчу с владимирским «Торпедо» благодаря голам Зырянова и Погребняка, столько же «Москва» забила «Салют-Энергии» (отличились Тарасов и Чеснаускис). «Амкар», за год до этого игравший в финале Кубка России, тоже отметился двумя мячами в ворота курского «Авангарда», пропустив один. Остальные же представители РФПЛ в тот вечер здорово порадовали людей по всей России, пришедших посмотреть, как их земляки будут сражаться с элитой.

Первым вылетел «Локомотив» под руководством Юрия Семина, уступивший в Хабаровске местному СКА, который уже по итогам первого тайма вел 2:0, а потом позволил себе пропустить с пенальти от Муджири. Тут же от «Луча-Энергии» пострадал «Сатурн», получивший три безответных мяча во Владивостоке. Следующая парочка вылетевших – «Кубань» и «Крылья Советов»: краснодарцы проиграли 0:1 «Сибири», а самарцы, несмотря на гол Евгения Савина, уступили 1:2 команде второй лиги – «Челябинску».

Следом за ними розыгрыш Кубка покинула и крепкая троица. Действующий на тот момент обладатель трофея ЦСКА под руководством Зико даже несмотря на практически основной состав и выход во втором тайме Вагнера и Карвальо – не смог преодолеть барьер в лице «Урала» (0:1). Финалист предыдущего Кубка – «Рубин» – быстро повел в счете в матче с тверской «Волгой» благодаря дублю 20-летнего Портнягина, но во втором тайме дважды пропустил, а в овертайме, даже находясь в большинстве, все равно уступил 3:4. Между этими матчами попрощался с Кубком и «Терек», проигравший 1:2 саранской «Мордовии», представлявшей второй дивизион.

Дальше – больше, еще одна команда из второй лиги – подольский «Авангард» – с удовольствием разгрохала 4:2 «Ростов», причем команды накидали друг другу по два гола уже в первом тайме, а после перерыва пятитысячный стадион «Труд» сходил с ума, наблюдая за исторической победой, когда «Авангард» забил еще дважды. В Астрахани «Волгарь» вынес 2:0 московское «Динамо», у которого Дмитрий Комбаров выступал под девятым номером, а Андрея Кобелева за ругань удалили на трибуны.

Ну а от «Спартака-Нальчика», «Томи» и «Химок» – слабейших на тот момент команд РФПЛ – никто ничего особенного и не ждал. И правильно: нальчане в овертайме проиграли 0:2 «Нижнему Новгороду» (один из голов забил нынешний защитник ЦСКА Виктор Васин), томичам хватило для вылета одного пропущенного мяча от «Алании», а химчане подарили праздник Калининграду – «Балтика» победила 2:1.

Не менее весело было и в 1/8 финала. Во-первых, уже по сетке стало понятно, что в финале обязательно окажется команда из первого или второго дивизиона. А во-вторых, надо ж было такому случиться, что из четырех оставшихся клубов из РФПЛ два угодили прямо друг на друга. Между собой схлестнулись «Спартак» и «Москва», и красно-белые открыли счет благодаря голу Макеева, но вскоре пропустили ответный мяч от Чеснаускиса, лишились Ковальчука из-за удаления и решающий гол от Стрелкова получили за 15 минут до конца игры.

«Зенит» же только в овертайме дожал «Нижний Новгород» (2:1) благодаря победному мячу Крижанаца, а «Амкар» двумя часами ранее лишь за шесть минут до конца основного времени вырвал победу у подольского «Авангарда» (тоже 2:1). Дальневосточное дерби «Луч-Энергия» – «СКА-Энергия» выиграл клуб из Владивостока (2:1), в сражении команд из второго дивизиона «Челябинск» – «Мордовия» преуспели саранчане (2:0), а затем список четвертьфиналистов пополнили «Волга», «Сибирь» и «Алания».

В четвертьфинале из трех команд РФПЛ в любом случае осталось бы две – «Москва» попала на «Амкар», но к весне уже перестала существовать, и пермяки без матча прошли дальше. «Сибирь» легко расправилась с «Лучом», а «Алания» – с «Мордовией» (обе – по 3:0). «Зенит» спокойно переиграл 2:0 «Волгу». В полуфинале «Зенит» лишь в серии пенальти превзошел «Амкар», а сибиряки нанесли владикавказцам крупное поражение благодаря хет-трику Медведева.

В итоге «Зенит» и «Сибирь» разыграли трофей в Ростове-на-Дону, и достался он питерцам лишь благодаря точному удару Романа Широкова с пенальти на 60-й минуте. В концовке новосибирский клуб едва не сравнял счет, но все для подопечных Лучано Спаллетти закончилось приятным триумфом. Сибиряки же получили возможность дебютировать в еврокубках, где одержали памятную победу над «ПСВ».

Именно таким и был самый жуткий розыгрыш Кубка в истории российского футбола. Безусловно, для команд из низших лиг это была сплошная радость – когда еще тверская «Волга» дойдет до четвертьфинала, а «Сибирь» до финала? Но настоящих кубковых заруб в том сезоне очень не хватало. И если вы считаете вылет «Спартака» и ЦСКА из Кубка-2016/17 потерей интереса топ-команд к турниру – вспомните 2009-й год. Четыре элитных клуба в 1/8 финала. Такого больше никогда не будет. И не надо.