«Реал» выставил на трансфер Роналду. Смолова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня

«Реал» готов потратить на трансферы 350 миллионов

«Ювентус» готов в зимнее трансферное окно рассмотреть предложение «Реала» по переходу полузащитника Поля Погба, если оно превысит 150 миллионов евро. Сообщается, что туринцы хотят сохранить француза в команде до лета, чтобы побороться за «скудетто» и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, где им предстоит играть с «Баварией», однако могут отпустить игрока за данную сумму.

Напомним, в переходе Погба заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Команда из Мадрида не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.

Ибрагимович приобрел новый Ferrari за два миллиона

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время новогодних праздников сделал себе рождественский подарок. 34-летний швед купил новенький Ferrari за два миллиона евро.

В мире только 499 экземпляров этой марки. Автомобиль имеет 963 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 360 км/ч. Чтобы разогнать машину до 100 км/ч нужно менее трех секунд.

«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ, Кирилл Комбаров и Озбилиз остались в Москве

Сегодня в семь утра футболисты «Спартака» собрались в шереметьевском аэропорту, чтобы через два часа вылететь в Дубай. Оттуда на автобусе команда доберется до Абу-Даби, где будет базироваться на первом из трех подготовительных сборов.

В распоряжении главного тренера Дмитрия Аленичева 25 игроков: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Антон Митрюшкин, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Денис Кутин, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Ромуло, Артeм Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Зотов, Роман Широков, Георгий Мелкадзе, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Денис Давыдов, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, который, правда, присоединится к команде на день позже.

Защитник Кирилл Комбаров и полузащитник Арас Озбилиз остаются в Москве и будут тренироваться с молодежным составом красно-белых.

Зимнее трансферное окно. Мовсисян покинул «Спартак»

«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным из-за недовольства Кобелева

«Динамо» отказалось продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за недовольства главного тренера команды Андрея Кобелева его поведением во время зимнего отпуска. Как сообщил источник, близкий к клубу, в декабре Кокорин в тайне от руководства и тренерского штаба бело-голубых заказал на себя и свою подругу Дарью Валитову билеты на один из горнолыжных курортов в Альпах, где в одном из отелей через интернет взял на прокат горные лыжи. При этом игрока беспокоила хроническая травма голеностопа, из-за которой он пропустил все игры команды в ноябре и декабре.

Как и большинству футболистов, Кокорину по контракту запрещено в отпуске заниматься любыми экстремальными видами спорта и отдыха из-за риска получения травмы. Тем не менее Кокорин оформил страховку. И это стало известно службе безопасности «Динамо», тут же доложившей информацию Кобелеву и генеральному директору клуба Сергею Сысоеву. Руководители команды встретились с форвардом и категорически запретили ему ехать в Альпы, в результате чего 24-летний футболист сдал билеты и поехал в Дубаи, где отдыхал вместе с семьей партнера по сборной Павла Мамаева.

После отпуска у Кобелева появился еще один повод для недовольства, когда выяснилось, что Александр не выполнил предписанную физиотерапевтами клуба программу поддержания физической формы на отпуск. После отпуска тесты выявили несоответствие прописанной программе. Тогда Кобелев вновь связался с Сысоевым и главой центрального совета общества «Динамо» Владимиром Проничевым и сообщил, что больше не настаивает на продлении контракта с нападающим. Так Кокорин не поехал на первый зимний сбор команды в Португалию 10 декабря, а отправился на медицинское обследование в Германию. К команде он присоединился только 15 января.

Смолов может стать игроком «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в «Зенит». Сообщается, что сине-бело-голубые готовы отдать за 25-летнего форварда 12 миллионов евро, а самому Смолову могут предложить трехлетний контракт с годовым окладом в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил шесть голов.

Промес: «У «Спартака» хорошие шансы быть в тройке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что красно-белые имеют хорошие шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона в РФПЛ.

–​ «Спартак» занимает четвертое место в таблице. Что дает вам надежду, что поднимитесь повыше?

– Просто надеюсь на успешное завершение чемпионата. У нас хорошие шансы быть в тройке, а на каком месте – узнаете в мае.

– В Москве морозы, снег. Как переносите нашу погоду?

– Спокойно, я люблю снег. Москва в белом прекрасна. Но вот только в футбол играть тяжело, поэтому мы и уезжаем на сборы в теплые страны.

Роналду выставлен на продажу

Президент «Реала» Флорентино Перес из-за конфликта с нападающим «сливочных» Криштиану Роналду принял решение расстаться с 30-летним португальцем. Сообщается, что Роналду, чей контракт истекает летом 2018 года, уже выставлен на трансфер.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 105 миллионов евро. В услугах португальского игрока заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

ФФУ: «С большой долей вероятности финал ЛЧ в 2018 году примет Киев»

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов заявил, что Киев, скорее всего, примет финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«С большой долей вероятности Киев получит право проведения финала Лиги чемпионов 2018 года на «Олимпийском», поэтому над вопросами безопасности нам надо работать еще более тщательно. Хотя у нас уже есть опыт проведения таких крупных футбольных турниров, когда на Украине проводился Евро-2012, и мы в вопросах безопасности сработали на высоком уровне. Уверен, у нас есть все предпосылки и сейчас повернуться друг к другу лицом, засучить рукава и на высоком уровне подготовиться к 2018 году», – сказал Кочетов.

Мамаев и «Краснодар» подписали новый контракт

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продлил договор с клубом. Новый контракт рассчитан до конца 2019 года.

«ФК «Краснодар» и футболист удовлетворены продлением сотрудничества и надеются, что новое соглашение поможет черно-зеленому коллективу достичь новых турнирных высот», – сказано по этому поводу на сайте клуба.

Мамаев перешел на правах аренды в «Краснодар» из ЦСКА летом 2013 года, а в январе 2014 подписал с краснодарцами полноценное соглашение. Футболист сыграл за «быков» 78 матчей, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

«Челси» вырвал ничью у «Эвертона»

«Челси» лишь на восьмой добавленной минуте смог уйти от поражения в поединке с «Эвертоном» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Челси – Эвертон – 3:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Терри (в свои ворота), 50; 0:2 – Миральяс, 56; 1:2 – Коста, 64; 2:2 – Фабрегас, 66; 2:3 – Мори, 90; 3:3 – Терри, 90.

«Челси» – «Эвертон» – 3:3. Триллер на «Стэмфорд Бридж» (ВИДЕО)

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