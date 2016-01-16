«Челси» - «Эвертон» - 3:3. Триллер на «Стэмфорд Бридж» (ВИДЕО)

«Челси» лишь на восьмой добавленной минуте смог уйти от поражения в поединке с «Эвертоном» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. «Бомбардир» предлагает вам все голы данной игры.

Джон Терри срезает мяч в свои ворота Миральяс увеличивает преимущество "Эвертона" Диего Коста не оставляет шансов голкиперу Фабрегас смог восстановить равенство в счете Мори подарил болельщикам "Эвертона" надежду на три очка Терри становится героем встречи, сравнивая счет на восьмой добавленной минуте