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    «Челси» - «Эвертон» - 3:3. Триллер на «Стэмфорд Бридж» (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    16.01.2016 20:15
    «Челси» лишь на восьмой добавленной минуте смог уйти от поражения в поединке с «Эвертоном» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. «Бомбардир» предлагает вам все голы данной игры.

    Джон Терри срезает мяч в свои ворота

    Миральяс увеличивает преимущество "Эвертона"

    Диего Коста не оставляет шансов голкиперу

    Фабрегас смог восстановить равенство в счете

    Мори подарил болельщикам "Эвертона" надежду на три очка

    Терри становится героем встречи, сравнивая счет на восьмой добавленной минуте

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: P remier League
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 января 2016, 14:06

      даже если б терри забил после финального свистка, судья все равно засчитал бы гол

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 18:33

      Жаль, что выплыли, блин (я про команду Абрамовича)

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 16 января 2016, 21:09

      Судья лишних 3 минуты дал и сторону Челси потянул и Офсайд там был. КДК даже не кто не пожаловался. Это 100% победа Эвертона была

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 16 января 2016, 21:00

      Нахрен эти нарезки!!!!Пойду обзор нормальный посмотрю!

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