Аморим ответил, что нужно изменить в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что будет менять внутри команды.

«У нашей команды есть пространство для роста. Это не эволюция или революция, это изменение того, как мы играем в футбол. Нам нужно совершенствоваться во многих областях.

Знаю, что надо изменить стиль игры, мы будем его менять. Также необходимо поработать над физическим аспектом. Пока не знаю, сколько времени это займет.

«МЮ» должен побеждать. Понадобится длительный период, потому что это сложная лига. Чтобы бороться за титул, нам многое нужно улучшить.

Прежде всего, уделим внимание простым вещам. Например, мы слишком часто теряем мяч. Мы должны быть очень хороши в деталях и лучше возвращаться назад.

Это мелочи, их нужно улучшить. Думаю, что я хорош в понимании мелочей», – заявил Аморим.

Португалец сменил уволенного Эрика тен Хага.

«Юнайтед» идет на 13-м месте в АПЛ.

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