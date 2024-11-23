Гвардиола сравнил Родри с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил влияние Родри на игру команды.
- Испанец порвал кресты 22 сентября.
- Через месяц он стал обладателем «Золотого мяча».
- У «Сити» сейчас серия из 4 поражений подряд.
«Конечно, нам не хватает лучшего футболиста в мире. Вспомните мое время в «Барселоне», когда лучшим в мире был Лионель Месси.
Мы выиграли бы требл в сезоне-2008/09 без Месси? Нет, не выиграли бы. Взяли бы шесть трофеев подряд без Месси? Не взяли бы», – сказал Гвардиола.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов