Широков уйдет из «Спартака». Нойштедтер может стать игроком сборной России. Дайджест событий дня

Черышев не попал в заявку на класико. Блан и "ПСЖ" продлили контракт. Платини будет судиться с ФИФА. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Конфликт Денисова с "Динамо" улажен

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что у клуба нет конфликта с полузащитником Игорем Денисовым. Напомним, ранее появлялась информация о том, что футболист может быть отстранен от тренировок с основным составом.

"Я считаю Игоря большим профессионалом. У нас с ним состоялся хороший мужской разговор один на один. Считаю, что мы поняли друг друга. Никаких конфликтов, о чем пишут в прессе, не было. Это рабочая ситуация, из которой пытаются раздуть скандал. Ни о каких санкциях к игроку, а уж тем более выставлении на трансфер, речи не идет", – рассказал Кобелев.

"Спартак" не будет продлевать контракт с Широковым

Роману Широкову не будет предложено продлить контракт со "Спартаком". Вчера вечером состоялся разговор между главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым и полузащитником сборной России. Наставник озвучил хавбеку позицию руководства, согласно которой клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона-2015/16.

Стоит отметить, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

При этом московский "Локомотив" также не готов видеть игрока у себя. Сообщается, что железнодорожникам были предложены услуги футболиста, однако клуб и тренерский штаб "Локомотива" от предложения отказались.

В свою очередь, главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что рассчитывает на игрока.

"Конечно, я заинтересован в Широкове. И он, как и все остальные, готовится к матчу в общей группе. Он хорошо отыграл в матчах за сборную. Вчера он работал по индивидуальному плану, сегодня – уже в общей группе. И у него отличные шансы сыграть с "Краснодаром", – говорит специалист.

"Крылья Советов" не смогли вылететь на матч с ЦСКА из-за проблем с самолетом

Вылет игроков "Крыльев Советов" на матч 16-го тура РФПЛ против ЦСКА отложен до завтра. Причиной стала неисправность самолета.

"Из-за неисправности самолета нашей команде не удалось вылететь в Москву. Возвращаемся на базу. Вылетаем завтра в 10:20", – сказано в сообщении на официальной странице клуба в Twitter.

Матч ЦСКА – "Крылья Советов" запланирован на 21 ноября. Начало встречи – в 14.00.

Казаков: "Нойштедтера могут натурализовать к Евро"

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал свое мнение относительно натурализованного игрока к Евро-2016, который поднялся на днях. По его словам, натурализованным игроком для сборной России, скорее всего, станет полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер.

"ПСЖ" и Блан договорились о продлении контракта

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан достиг принципиальной договоренности с руководством клуба о продлении своего контракта.

Сообщается, что сторонам осталось обсудить некоторые конкретные подробности, однако уже известно, что соглашение будет продлено на два года. Срок действия нынешнего договора истекает по окончании этого сезона.

Блан работает главным тренером "ПСЖ" с лета 2013 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Франции, один раз выиграл Кубок страны, два раза – Кубок лиги, а также трижды стал обладателем Суперкубка.

Черышев не попал в заявку "Реала" на матч с "Барселоной"

Полузащитник "Реала" Денис Черышев не попал в заявку на матч 12-го тура Примеры против "Барселоны". Сыграть в этой встрече смогут 20 футболистов "Реала". В этом сезоне на счету россиянина лишь два матча в Примере и одна голевая передача.

Заявка мадридцев выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Рамос, Пепе, Варан, Карвахаль, Данило, Марсело.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Иско, Ковачич, Модрич, Бэйл, Родригес.

Нападающие: Роналду, Бензема, Лукас, Хесе.

#Всесматча. Почему смотреть "Реал" – "Барселона" – плохая идея

Платини подал апелляцию в CAS на решение ФИФА отстранить его от футбола

Президент УЕФА Мишель Платини обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение ФИФА временно отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает AFP.

"Направлена апелляция Платини в CAS, чтобы отменить решение о временном отстранении", - проинформировали адвокаты француза.

Вчера апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобы Платини и главы организации Йозефа Блаттера о временном отстранении от футбола.

Игроки "Кубани" подадут в КДК жалобы на клуб из-за задержки зарплаты

Несколько игроков "Кубани" подготовили письма в КДК РФС с жалобами на задержки зарплат. Как сообщает источник, на данный момент футболисты и персонал клуба не получают положенных им денег уже больше трех месяцев. Помимо этого краснодарская команда до сих пор не расплатилась с рядом своих бывших футболистов, таких как Ивелин Попов, Антон Соснин, Угу Алмейда и Андрей Ещенко.

Сейчас клуб существует только за счет кредитов, задолженности по которым постоянно увеличиваются. Сообщается, что администрация Краснодарского края не собирается разбираться с долгами клуба. Также отмечается, что возможен вариант распределения власти в "Кубани", при котором бизнесмен Олег Мкртчян самостоятельно погасит все долги желто-зеленых. Но, по слухам, сам Мкртчян не заинтересован в таком ходе развития событий, так как не собирается платить за долги, к накоплению которых он не имеет никакого отношения.