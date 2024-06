Всесматча. Почему смотреть «Реал» – «Барселона» – плохая идея

99 процентов фанатов уже вне себя от ожидания вечера субботы, когда состоится очередная заруба «Реала» и «Барсы». Но «Бомбардир» доказывает, что вы только зря потратите полтора часа, и предлагает более интересные альтернативы.

Что сделает это класико одним из худших за последние годы

Роналду vs Месси

Аргентинец все же успел восстановиться к одной из важнейших игр сезона. Вот только «Барса» уже приспособилась жить без него. Суарес и Неймар неплохо справляются вдвоем. Энрике поставлен перед дилеммой: вернуть в состав пропустившего полтора месяца Месси, или не искать добра от добра, оставив его в резерве в роли джокера. Надо ли в такой ответственный момент рисковать здоровьем аргентинца и ломать устоявшийся рисунок игры? Да и сам Лео, похоже, не прочь начать матч на скамейке. На какое-то время появиться он вроде бы должен – надо презентовать новые бутсы.

Однако полноценное противостояние между Месси и Роналду под угрозой срыва. Криштиану хандрит – из-за перманентных проблем Бензема с законом и здоровьем Роналду приходится играть на нелюбимой позиции в центре атаки. Хотя португалец успел-таки подлить масла в огонь: «Почему я, а не Месси? Авторы искали лучшего в мире футболиста», – ответил Криштиану на вопрос, почему Universal решила снять документальный фильм именно о нем.

[poll id=892]

Политический контекст

От него невозможно абстрагироваться или отгородиться. Дискуссии о потенциальном отделении Каталонии ставят под вопрос дальнейшие выступления в «Барселоны» в Примере. Нет сомнений, что каталонский клуб – один из рычагов давления на общество. Если провинция все же отколется, «Барсе» это точно припомнят. А тут еще напряженная ситуация в связи с терактами в Париже. Ходили слухи даже о переносе класико. Теперь сомнений нет – игра состоится. Просто при усиленных мерах безопасности. Больше полиции, больше стюардов, жестче контроль. Казалось бы, прямого отношения к происходящему на поле это не имеет, однако общий негативный эмоциональный фон, безусловно, создает. Наши славные комментаторы наверняка не упустят возможности окунуться во все это. Оно вам надо?

Унылая игра «Реала»

Обладая сумасшедшим подбором игроков, «Реал» играет откровенно скучно. С сильными оппонентами Бенитес выстраивает закрытую модель. Это наглядно продемонстрировали матчи против «Атлетико» и «ПСЖ». А разгромы «Бетиса» и «Эспаньола» оказались отголосками ушедшей эпохи. Теперь победы «сливочных» рациональны, команда затрачивает на их достижение ровно столько, сколько нужно. Вот только ни зрителям, ни прессе, ни Флорентино Пересу такие победы не нужны. Show must go on, с Рафой, или без. Marca даже опубликовала информацию о том, что сами футболисты хотят уговорить Бенитеса избрать на матч с «Барселоной» более атакующую модель. Однако далеко не факт, что тренер к ним прислушается. Мы рискуем увидеть что-то вроде игры в Париже месячной давности, закончившейся унылыми нулями.

Денис Черышев

Девочкам из ванильных пабликов больно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Футбольным болельщикам – на россиянина, который числится в заявке «Реала», но не играет. Решение Дениса Черышева остаться в Мадриде изначально выглядело утопией. На флангах атаки «сливочных» места забронированы за Роналду и Бэйлом. Если у кого-то из звездного дуэта случается повреждение, закрыть позицию готовы Хамес и Иско. Всем им россиянин объективно уступает. А Бенитес даже при кадровых проблемах предпочитает наигрывать сопоставимых с Черышевым по классу Хесе и Васкеса. При тех сильных сторонах, что есть у россиянина, он мог бы выйти разве что в обороне. Неслучайно Анчелотти пытался наигрывать там Дениса. Но и здесь все сложно, поскольку у «Реала» есть Марсело. Если фамилия Черышева окажется в протоколе, зрители в России до последней компенсированной минуты будут надеяться на его появление. Однако шансы Дениса сыграть в класико практически нулевые.

Какие есть альтернативы

АПЛ: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль», 20:30

В отличие от Испании, где за титул всерьез борются 2,5 команды, на Туманном Альбионе интрига более жизнеспособна. Особенно благодаря неожиданно решившему изобразить «Титаник» «Челси». «Горожане» пока на вершине, но в трех последних турах дважды не смогли забить, подпустив преследователей вплотную. Для «Ливерпуля» же выезд в Манчестер – последний шанс вернуться в борьбу за место в еврокубках. Признаки эффективности лечения Клоппа налицо, игра команды смотрится. К тому же вернется в строй Старридж.

Но главная перчинка этой встречи – игра Стерлинга и Милнера против своих бывших клубов. Уже ради одного этого матч «горожан» с «красными» точно стоит посмотреть. Сага с уходом вингера «Ливерпуля» в более амбициозный клуб была одной из главных тем этого лета. Большинство фанатов «Ливерпуля» ненавидит Рахима примерно так же, как спартаковцы клянут Артема Дзюбу. И вот оно, долгожданное очное противостояние. Последний из двух форвардов «горожан», Бони, сломался в Бирмингеме, так что Стерлинг наверняка появится в атаке и должен забивать.

На этом фоне выход Милнера против «Ман Сити» порядком меркнет, но тоже интересен. Джеймс затыкал все дыры в составе, не поиграв разве что в воротах, но в итоге так и не дождался ни достойного контракта, ни ответной любезности в виде возможности играть там, где ему нравится. В итоге моторный хавбек перебрался на «Энфилд», где получил вожделенную позицию в центре поля и стал одним из ключевых игроков «Ливерпуля».

Бундеслига: «Шальке 04» – «Бавария», 20:30

В последних трех турах «рудокопы» взяли всего очко, проиграв обеим «Боруссиям». Эти неудачи выбили «Шальке» из первой четверки. Но на матчи против чемпиона гельзенкирхенцы умеют собираться. В прошлом сезоне обе встречи закончились вничью – 1:1. «Бавария» оступилась во Франкфурте, так что у подопечных Брайтенрайтера теперь есть наглядный пример того, как остановить рекордмайстера. Если «Шальке» продержится до перерыва, у мюнхенцев могут возникнуть сложности. В любом случае, просмотр идеально выстроенной игры «Баварии» доставляет эстетическое удовольствие уже сам по себе.

Серия А: «Болонья» – «Рома», 20:00

«Ну уж точно нет!», – скажете вы, но не будете правы. Крах «Ювентуса» делает этот сезон в Италии самым непредсказуемым за последние несколько лет. Первое место от четвертого отделяют два очка, фаворита нет вовсе. У «Ромы» уникальный шанс выиграть скудетто впервые с 2001 года. «Волки» на подъеме после уверенной победы в римском дерби, а осевшая в подвале «Болонья» кажется проходным соперником. Однако неудачи хозяев остались в прошлом. Это в первых восьми турах «Болонья» проиграла семь раз. А из последних четырех матчей подопечные Донадони выиграли три. Тренер наконец решил проблемы в атаке. За ноябрь болонцы забили пять мячей, не пропустив ни разу. В качестве бонуса – к этой игре должен восстановиться Франческо Тотти.

«Тотти и Кассано могут стать блестящими порноактерами». Как сайт для взрослых готовит вторжение в футбол