Кобелев определил, какой тренер нужен «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев порекомендовал клубу назначить российского тренера после увольнения Марцела Лички.

Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.

В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

«Хватит кормить иностранных специалистов за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. «Динамо» нужен российский тренер. В штабе остался Ролан Гусев, впереди четыре матча до конца чемпионата.

Что будет дальше с «Динамо», увидим в ближайшее время после прихода нового главного тренера», – сказал Кобелев.