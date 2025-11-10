Кобелев сказал, вылетит ли «Динамо» из РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступления команды в РПЛ.
«Перед назначением Валерия Карпина в «Динамо» я высказал свое мнение. Я был против данного решения, и мне сейчас нечего добавить.
Возможный вылет «Динамо» в Первую лигу? Вряд ли команда вылетит с таким составом. И зимой будут покупки футболистов, Карпин любит приобретать новых игроков. Поэтому вылет «Динамо» не грозит», – сказал Кобелев.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после 15 туров.
- Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»