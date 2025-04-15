Кобелев назвал игрока «Краснодара», который привез два гола в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар» (4:1), прошедшем в 24-м туре РПЛ.

– Матч очень хороший, один из лучших в весенней части. По накалу, по качеству, по интенсивности. Мне очень понравился.

– Что помешало «Краснодару» добиться приемлемого результата?

– Я думаю, что в первую очередь сказалась неважная готовность некоторых игроков, в том числе вратаря. Первые два мяча он привез, с моей точки зрения. Эта неуверенность передалась другим игрокам.

Мне показалось, что игроки «Краснодара» были заряжены не на борьбу, а на разговоры. Их постоянно все бесило и выводило из себя. С таким подходом тяжело играть с хорошими командами уровня «Зенита».