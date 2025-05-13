Кобелев сказал, хватит ли у «Динамо» яиц, чтобы отнять очки у «Краснодара»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах бело-голубых после назначения Ролана Гусева на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.
– Стало ли для вас неожиданностью такое успешное выступление «Динамо» под руководством Гусева?
– Нет, абсолютно не стало. Команда на ходу. Хорошо играет в атаку, стали больше уделять внимания обороне, поэтому закономерно, что выиграли два матча.
– Его шансы стать полноценным главным тренером повысились?
– Осталось две игры, концовка чемпионата. Потом руководители будут решать.
– Как вы думаете, хватит ли «Динамо» яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?
– Я думаю, что ситуации разные. В прошлом году «Динамо» необходимо была победа для чемпионства. В этом году до чемпионства уже не дотянут.
Все будет зависеть от возможности зацепиться за третье место. Сейчас эта возможность есть. У «Динамо» такой календарь, что как раз игра с «Краснодаром» будет за третье место. Если «Динамо» не отойдет от своей игры, то хватит яиц и всего остального.
- Под руководством Гусева «Динамо» выиграло у «Крылья Советов» (3:1) и «Спартака» (2:0).
- Команда занимает 4-е место в РПЛ с 53 очками после 28 туров.
- В 30-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром».