Кобелев назвал основополагающего игрока «Зенита»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вы же видите: когда он на поле, игра у «Зенита» намного лучше, она приобретает определeнные очертания. Партнeры сильно надеются на Вендела, много мячей они просто отдают ему.

Как говорится, не знаешь, что делать с мячом, – отдай его Гаврилову. Вот и здесь так же: не знаешь, что делать с мячом, – отдай его Венделу. Конечно, он вселяет уверенность и спокойствие в одноклубников. По-моему, он основополагающий футболист «Зенита», – сказал Кобелев.