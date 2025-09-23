Кобелев назвал основополагающего игрока «Зенита»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре полузащитника «Зенита» Вендела.
«Вы же видите: когда он на поле, игра у «Зенита» намного лучше, она приобретает определeнные очертания. Партнeры сильно надеются на Вендела, много мячей они просто отдают ему.
Как говорится, не знаешь, что делать с мячом, – отдай его Гаврилову. Вот и здесь так же: не знаешь, что делать с мячом, – отдай его Венделу. Конечно, он вселяет уверенность и спокойствие в одноклубников. По-моему, он основополагающий футболист «Зенита», – сказал Кобелев.
- В этом сезоне 28-летний Вендел провел 7 матчей за «Зенит».
- Срок его контракта с российским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Спорт уик-энд»