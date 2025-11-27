Кобелев – об уходе Карпина из «Динамо»: «Точно не мужской поступок для меня»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе Валерия Карпина из московского клуба.

«Мне попадались заголовки о «мужском поступке» Карпина. С моей точки зрения, мужским поступком было бы забрать всех своих игроков назад или вообще не приходить в «Динамо». Или ушeл бы со всеми.

А так бросить команду… Сначала взять, настроить еe под себя, сделать непонятные трансферы и уйти через несколько месяцев – точно не мужской поступок для меня. Работай тогда уж до конца, исправляй ситуацию, выигрывай Кубок», – сказал Кобелев.