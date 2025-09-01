Кобелев поддержит отставку Карпина из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на слова Валерия Карпина, выравзившего готовность оставить пост главного тренера бело-голубых.

– Как вы отреагировали на слова Карпина, что он готов покинуть пост главного тренера «Динамо»?

– Если он покинет клуб, я буду только «за». Но думаю, это вряд ли произойдет. «Динамо» в любом случае ждут победы в матчах, состав собран очень хороший. Но другой вопрос, а что делать с футболистами, которых привел Карпин, если он уйдет из команды. Пусть тогда забирает их с собой.