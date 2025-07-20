Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не считает странной идею включить клубы из Беларуси в РПЛ.
«С учeтом того, что у нас в России не все команды допускаются до чемпионата, то имеет смысл добавить команды из Беларуси. Но, конечно, не все клубы. Но там есть команды, которые могут составить конкуренцию. Могли бы у нас составить конкуренцию «Днепр» из Могилeва, минское «Динамо». Они бы пригодились. Это идея вообще не странная», – сказал Силкин.
- «Динамо Мн» сейчас занимает 3-е место в Высшей лиге Беларуси. «Днепр» из Могилева в прошлом году вылетел из Высшей лиги и сейчас лидирует в Первой лиге.
- Перед сезоном-2025/26 из РПЛ были исключены «Химки», которые приостановили деятельность из-за долгов, и «Торпедо» переведенное в Первую лигу за попытку подкупа судьи.
Источник: Legalbet