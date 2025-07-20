Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не считает странной идею включить клубы из Беларуси в РПЛ.

«С учeтом того, что у нас в России не все команды допускаются до чемпионата, то имеет смысл добавить команды из Беларуси. Но, конечно, не все клубы. Но там есть команды, которые могут составить конкуренцию. Могли бы у нас составить конкуренцию «Днепр» из Могилeва, минское «Динамо». Они бы пригодились. Это идея вообще не странная», – сказал Силкин.