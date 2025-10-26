«Ничья будет достижением»: экс-тренер «Динамо» не верит в команду с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Для «Динамо» ничего хорошего в этом матче не будет, сейчас они намного слабее «Зенита». Уверен, команда Семака выйдет и спокойно, без проблем обыграет «Динамо». «Зенит» играет дома, плюс мы знаем, что они умеют настраиваться на большие матчи. Если «Динамо» удастся зацепить ничью, это будет достижением», – сказал Силкин.