«Ничья будет достижением»: экс-тренер «Динамо» не верит в команду с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».
«Для «Динамо» ничего хорошего в этом матче не будет, сейчас они намного слабее «Зенита». Уверен, команда Семака выйдет и спокойно, без проблем обыграет «Динамо». «Зенит» играет дома, плюс мы знаем, что они умеют настраиваться на большие матчи. Если «Динамо» удастся зацепить ничью, это будет достижением», – сказал Силкин.
- Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.
- Петербуржцы занимают 4-е место в таблице РПЛ, московская команда идет 8-й.
Источник: «РБ Спорт»