Экс-тренер «Динамо» оценил вероятность скорой отставки Карпина при отсутствии результатов

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о негативном фоне вокруг клуба на старте сезона. Ранее вратарь команды Андрей Лунев и некоторые эксперты раскритиковали совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера бело-голубых и сборной России.

– Если «Динамо» не будет брать очки на старте сезона, то, я думаю, что они успокоятся и поймут, что не в шумихе сила. Игры за очки они покажут все: и негатив, и позитив. Раньше времени не стоит беспокоиться.

– Какой результат для «Динамо» будет оптимальным в предстоящем сезоне?

– Чтобы поборолись за первое место, уже давно там не были. Сейчас, к сожалению, пока сложно оценить, насколько команда способна конкурировать за золотые медали. Когда игры начнутся, будет понятно, кто и на что претендует. Увидим примерно после пятого тура.

– Если не будет должного результата, стоит увольнять Карпина сразу или лучше подождать до зимы?

– Человека, чтобы проверить, надо дать ему возможность поработать. Карпин должен, несмотря на то, что он еще и тренер сборной, сделать ошибки и сам их исправить. Иначе кто будет за него их делать?