Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, какую команду РПЛ считает самой зрелищной в истории лиги.

«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» – это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола.

Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин… Там просто потрясающая была команда. У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина.

И Силкин им позволял делать абсолютно всe. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», – сказал Слуцкий.