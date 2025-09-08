Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, какую команду РПЛ считает самой зрелищной в истории лиги.
«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» – это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола.
Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин… Там просто потрясающая была команда. У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина.
И Силкин им позволял делать абсолютно всe. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», – сказал Слуцкий.
- Силкин руководил «Динамо» с июня 2011-го по август 2012-го года.
- При нем команда стала 4-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
Источник: «Это футбол, брат!»