Силкин назвал условие, при котором окупится трансфер Соболева

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что покупка «Зенитом» нападающего Александра Соболева будет оправданной, если форвард сделает петербургский клуб чемпионом России.

– Есть шансы, что Соболев начнeт получать больше игрового времени?

– Он молодец, что забил, но он нападающий. Для каждого игрока есть своя команда и для того чтобы Соболеву влиться в эту команду, нужно время. Дадут ему это время? Неизвестно. Но в «Зените» очень много иностранцев.

– Нет ощущения, что Соболев изначально не совсем вписывался в ту игру, которую ставит Семак?

– У такой команды, как «Зенит», должен быть нападающий, который вверху имел бы преимущество. Соболев имеет преимущество вверху, и его приобретение исходило из нужд команды. Дзюба ушeл – после него никого не было.

– Учитывая возраст, ещe заиграет?

– Если Соболев начнeт сейчас забивать и сделает «Зенит» чемпионом – всe встанет на свои места, окупятся все средства, которые в него вложены.