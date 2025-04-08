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  • Силкин назвал условие, при котором окупится трансфер Соболева

Силкин назвал условие, при котором окупится трансфер Соболева

Сегодня, 10:31
3

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что покупка «Зенитом» нападающего Александра Соболева будет оправданной, если форвард сделает петербургский клуб чемпионом России.

– Есть шансы, что Соболев начнeт получать больше игрового времени?

– Он молодец, что забил, но он нападающий. Для каждого игрока есть своя команда и для того чтобы Соболеву влиться в эту команду, нужно время. Дадут ему это время? Неизвестно. Но в «Зените» очень много иностранцев.

– Нет ощущения, что Соболев изначально не совсем вписывался в ту игру, которую ставит Семак?

– У такой команды, как «Зенит», должен быть нападающий, который вверху имел бы преимущество. Соболев имеет преимущество вверху, и его приобретение исходило из нужд команды. Дзюба ушeл – после него никого не было.

– Учитывая возраст, ещe заиграет?

Если Соболев начнeт сейчас забивать и сделает «Зенит» чемпионом – всe встанет на свои места, окупятся все средства, которые в него вложены.

  • Соболев забил гол в ворота «Локомотива» на 85-й минуте гостевого матча 23-го тура РПЛ (1:1).
  • Безголевая серия форварда в чемпионате России прервалась после 24 матчей.
  • 28-летний нападающий был куплен «Зенитом» у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Силкин Сергей
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Комментарии (3)
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1744097974
ПЕреход из кладбища №2 в кладбище №1 пока не привёл к результату,устраивающему стороны-и не забивает,и не разрушает изнутри.Пока ничья.
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FWSPM
1744103191
все будет хорошо еще один забьет но это неточно
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алдан2014
1744106072
У нас опорник Умяров больше забил. Целых два.
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