Экс-тренер «Динамо» жестко прошелся по Карпину: «Другого сразу бы уволили»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил результаты команды в этом сезоне.

«Динамо» проиграло «Акрону» в 15-м туре РПЛ.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Валерий Карпин выдал худший тренерский старт в «Динамо» за 19 лет.

«Как можно оценить игру и результаты «Динамо»? Это настоящий провал. Карпина спасает только то, что он действующий тренер сборной. Другого специалиста сразу бы уволили.

Лично я пока не вижу, за счет чего команда будет прибавлять. Игроки-то хорошие в команде, а результата – нет. Но тут все вопросы к Карпину, футболисты ведь делают то, что говорит тренер», – сказал Силкин.