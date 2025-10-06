Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпина назвали самым перехваленным тренером в российском футболе

Карпина назвали самым перехваленным тренером в российском футболе

Сегодня, 16:02
1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, способны ли бело-голубые прогрессировать под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Надо, конечно, руководство спрашивать, чем они были мотивированы, когда назначили Карпина в «Динамо». Получается, что он самый перехваленный тренер в нашем футболе. В матче с «Локомотивом» атака выглядела хорошо – три забили. Но оборона... Пропустить пять – никуда не годится. Такое только в хоккее можно представить.

Раньше, когда я пацаном был, ходил на «Динамо». Тогда, если бело-голубые забивали первыми, то всe – «Динамо» выигрывало матч. Все знали, что не пропустят. Там Долматов играл, Маховиков, Бубнов. Сейчас, конечно, больно смотреть на команду. Клуб при Личке играл не так стабильно. Могли проиграть слабым, но у сильных очки отнимали.

Способен ли Карпин наладить игру в обороне? В обороне научить гораздо проще, чем в атаке. Если люди не умеют, их не научишь и не переучишь! Вроде бы взяли защитников на усиление, а пропускать стали больше. Парадокс! С этой точки зрения не всe хорошо.

Если будет положительный результат дальше, то все забудут про то, что происходило сейчас. Если ничего не изменится, то решение будет за руководителями. Там сейчас идут перемены в руководстве. Пока не ясно, что будет в будущем.

По результатам за 15 лет в российском футболе у Карпина ничего. В «Ростове» он работал с посредственными игроками. Они ему смотрели в рот, так как он тренер сборной. Это была домашняя команда. Дома они много побед одержали, но на выезде всем раздавали. Сложно говорить о его прогрессе. Тренерская доля такая – результат надо сегодня и сейчас. Пока идeт всe со скрипом», – сказал Силкин.

  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.
  • Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июня этого года.

Еще по теме:
Казаков назвал следующего тренера сборной России 2
Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери 8
«Увольняйте этого шарлатана!»: новая гневная речь Мэддисона в адрес Карпина 16
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1759756771
Я тоже такие новости умею клепать Заголовок: Бомбардир назвали самым не популярным спортивным изданием Новость: "Я не е***, что это за сайт. Лучше дай мелочь на чекушку" - заявил алкаш Вася, выходя из подворотни
Ответить
Главные новости
Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона
17:21
Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»
17:09
Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»
16:48
1
«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу
16:38
8
ФотоПоявилась фотография нового гендиректора «Спартака» в шарфе ЦСКА
16:16
10
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
15:46
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
Все новости
Все новости
Дзюба оценил победу ЦСКА над «Спартаком»
16:59
В КДК определили сроки рассмотрения скандала между Сперцяном и Ндонгом
16:32
Карпина назвали самым перехваленным тренером в российском футболе
16:02
1
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
15:46
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
«Оренбург» рассматривает на замену Слишковичу двух легенд сборной России
14:06
1
Олусегун прокомментировал обвинения Сперцяна в расизме
14:00
1
Экс-судья РПЛ прокомментировал падение Солари в штрафной ЦСКА и неудаление Джику
13:50
1
«Спартак» может пополниться экс-сотрудником ЦСКА
13:33
10
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока сентября в РПЛ
13:26
5
Фото«Спартак» объявил о новом назначении
13:11
16
Фото«Спартак» подтвердил громкую отставку
13:05
2
Петржела предложил тренера на замену Семаку в «Зените»
12:58
6
Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА
12:48
6
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
1
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
2
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
3
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
3
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
1
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
8
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
13
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
1
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
2
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 