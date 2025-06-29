Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин встал на защиту Бителло.
Ранее бразильского полузащитника раскритиковал Владислав Радимов за поведение на премии Winline Герои РПЛ.
– Владислав Радимов назвал Бителло клоуном и сказал, чтобы бразилец валил из РПЛ из-за того, что тот жевал жвачку и благодарил бога, когда получал премию лучшему ассистенту сезона. Как вы это прокомментируете?
– Во-первых хочу поздравить Бителло с заслуженной наградой. Это действительно очень сильный игрок.
Что касается выпадов Радимова, то к этому все уже привыкли. Смешно слышать оценки чужого поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и за его пределами.
За карьеру футболиста Радимов дрался на стадионах со своими одноклубниками и журналистами, а будучи тренером, запомнился лишь тем, что оставил после себя своим наследникам уйму видеоконтента, где он матерится трехэтажным матом на своих оппонентов.
Поэтому никто всерьез не должен воспринимать слова Радимова. Ну и пусть Радимов посмотрит, сколько у них там в «Зените» клоунов.
- 25-летний Бителло получил приз за звание лучшего ассистента сезона в РПЛ.
- Зимой бразилец не явился на сбор «Динамо» в назначенные сроки и приехал в команду позднее.