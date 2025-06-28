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  • Радимов обрушился с критикой на игрока «Динамо»: «Напрягает своими выходками, пусть сваливает из РПЛ»

Радимов обрушился с критикой на игрока «Динамо»: «Напрягает своими выходками, пусть сваливает из РПЛ»

Сегодня, 22:35
4

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов остался недоволен поведением полузащитника «Динамо» Бителло на премии Winline Герои РПЛ.

«Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло со жвачкой во рту и не переставал ее жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без дополнительных вопросов. В моем понимании – это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Судя по всему, Валерию Карпину предстоит провести в «Динамо» не только технико-такическую и физическую, но и воспитательную работу...

Как я уже сказал, в моем понимании – это просто неуважение, а кто-то может скажет – да и пофиг. Все говорили такие классные слова, в том числе, в адрес партнеров, а этот чудак вышел с жвачкой и поблагодарил бога. Мне кажется, этот парень движется не в ту сторону.

И если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет.

Устроил клоунаду. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими, играя в таком клубе, как «Динамо» – да за такой результат надо извиниться! Ты должен их штук 20 отдавать», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бителло Радимов Владислав
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Комментарии (4)
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Интерес
1751140465
Телло Бителло охренелло...
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NewLife
1751140557
"Если вы такие умные, чего же вы строем не ходите?" Ярослав Гашек Буланов, зассал бы тоже самое сказать Анчелотти ?
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DOCTOR PENALTY
1751141796
Правильно всё оценил Влад. Думаю, Карпин этому говнюку уделит особое внимание.
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Барракуда 1
1751141864
а этот чудак вышел с жвачкой и поблагодарил бога. Мне кажется, этот парень движется не в ту сторону.\\\\\\ То есть движение к богу, по мнению Радимова, это не в ту сторону ?
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