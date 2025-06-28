Радимов обрушился с критикой на игрока «Динамо»: «Напрягает своими выходками, пусть сваливает из РПЛ»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов остался недоволен поведением полузащитника «Динамо» Бителло на премии Winline Герои РПЛ.

«Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло со жвачкой во рту и не переставал ее жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без дополнительных вопросов. В моем понимании – это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Судя по всему, Валерию Карпину предстоит провести в «Динамо» не только технико-такическую и физическую, но и воспитательную работу...

Как я уже сказал, в моем понимании – это просто неуважение, а кто-то может скажет – да и пофиг. Все говорили такие классные слова, в том числе, в адрес партнеров, а этот чудак вышел с жвачкой и поблагодарил бога. Мне кажется, этот парень движется не в ту сторону.

И если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет.

Устроил клоунаду. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими, играя в таком клубе, как «Динамо» – да за такой результат надо извиниться! Ты должен их штук 20 отдавать», – сказал Радимов.