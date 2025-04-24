Силкин: «Зенит» поднадоел, «Динамо» просто обязано выигрывать»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«С точки зрения чемпионства, эта игра важнее для «Зенита», чем для «Динамо». Конечно будем болеть за бело-голубых. Как получится, черт его знает. Судя по последнему матчу, «Зенит» сильно нервничал. Было очевидно, что команда сильнее, но почему-то сдерживается. Добились минимального результата и пытались его удержать.

Не надо забывать, что Лунев захочет доказать. Воспитанники всегда играют с удвоенной силой.

Андрей Сметанин правильно сказал. Честно говоря, «Зенит» уже поднадоел. Если уже «Спартак» за нас болеет, то «Динамо» просто обязано выигрывать или отнимать очки. «Краснодару» надо помогать. Они в такой ситуации, как «Зенит». Но для них это в новинку, а поэтому гораздо сложнее. Посмотрим. Интересно, как сыграет «Спартак». Если они потеряют очки, то выбывают из чемпионской гонки», – сказал Силкин.