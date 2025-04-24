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  • Сметанин: «Вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита»

Сметанин: «Вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита»

Сегодня, 10:01
6

Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин уверен, что за вся страна будет болеть за московский клуб в матче с «Зенитом».

«Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Не удивлюсь, если болельщики «Спартака» и особенно ЦСКА, братского для «Динамо» клуба, решат устроить себе футбольный день: днем сходят поболеть против «Зенита» на «ВТБ Арену», а оттуда – на вечернее дерби в Тушино, тем более все рядом.

Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не «Зенит». Год назад, например, много раз слышал от болельщиков «Спартака» и других команд: болеем за «Динамо», лишь бы не «Зенит» стал первым. А сейчас «Динамо» едва ли не последняя серьезная преграда на пути «Зенита» к золоту, дальше у них соперники послабее. «Спартаку» и ЦСКА – как и «Краснодару», конечно – очень выгодно, чтобы «Зенит» оступился.

Мой прогноз на игру? Ожидаю классный футбол и настоящую битву на поле. Ведь для «Динамо» победа над «Зенитом» едва ли не последняя возможность сохранить реальные шансы в борьбе за топ-3. Болельщики «Динамо», все на стадион!» – сказал Сметанин.

  • Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет в субботу, 26 апреля.
  • Начало – в 14:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сметанин Андрей
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Комментарии (6)
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Боцман59rus
1745478701
_ Динамо и " класный футбол" понятия несовместимые)))
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O-kolesov
1745479057
Дрюня, не смеши мои тапочки. ВТБ арена- это не вся Россия.
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FWSPM
1745479378
конечно вся страна против газового позора
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Интерес
1745480418
...за вычетом болельщиков "Зенита",только,думаю,что желанного исхода матча мы ждать не вправе.НИчья вероятнее,желательно "крупно-результативная",чтобы зрелище было.Чтобы "Динамо" не пропустило-так не бывает,а чтобы "Зенит" не пропустил...тоже бывает.
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DMитрий
1745483619
У сметаны ВСЯ СТРАНА ограничивается Москвой.
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Бомжары
1745486489
Все верно Анрюха, вся страна будет за Динамо. Е5 зинаиду Е5.
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