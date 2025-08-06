Экс-тренер «Динамо» предложил разогнать легионеров «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

– Как восприняли ничью «Зенита» и ЦСКА?

– Все ставили на питерцев, но они, несмотря на усиление, пока не показывают командной игры. Хотя я не могу сказать, что это неожиданность. Просто нужно разгонять всю компанию иностранцев, которая там пристроилась. Легионеры считают, что им все будут просто так отдавать очки. Потенциально это очень сильные футболисты, но они не выкладываются на поле на сто процентов. Значит, что-то в команде не так.

– В таком случае питерцам сложно будет взять золотые медали в этом чемпионате?

– Даже не знаю. Но по вчерашнему матчу ЦСКА мне больше понравился по игре. Хотя не могу сказать, что это полностью выстроенная команда, которая уже переняла все тренерские идеи. Просто я сопоставляю игру «армейцев» и «Зенита». С учетом того, что питерцы играли дома, москвичи выглядели интереснее.

– По статистике агрессивнее был «Зенит».

– В первом тайме было наоборот.