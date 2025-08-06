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  • Экс-тренер «Динамо» предложил разогнать легионеров «Зенита»

Экс-тренер «Динамо» предложил разогнать легионеров «Зенита»

Сегодня, 08:08
5

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

– Как восприняли ничью «Зенита» и ЦСКА?

– Все ставили на питерцев, но они, несмотря на усиление, пока не показывают командной игры. Хотя я не могу сказать, что это неожиданность. Просто нужно разгонять всю компанию иностранцев, которая там пристроилась. Легионеры считают, что им все будут просто так отдавать очки. Потенциально это очень сильные футболисты, но они не выкладываются на поле на сто процентов. Значит, что-то в команде не так.

– В таком случае питерцам сложно будет взять золотые медали в этом чемпионате?

– Даже не знаю. Но по вчерашнему матчу ЦСКА мне больше понравился по игре. Хотя не могу сказать, что это полностью выстроенная команда, которая уже переняла все тренерские идеи. Просто я сопоставляю игру «армейцев» и «Зенита». С учетом того, что питерцы играли дома, москвичи выглядели интереснее.

– По статистике агрессивнее был «Зенит».

– В первом тайме было наоборот.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев с пенальти на 76-й минуте. У ЦСКА отличился Алеррандро на 33-й.
  • «Зенит» и ЦСКА набрали по 5 очков после трех матчей и занимают 7-е и 8-е места в РПЛ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Силкин Сергей
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Комментарии (5)
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темирхан
1754458163
ты сначала о себе подумай! какой ты никчемный тренер, потом о других говори!
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Красногвардейчик
1754459573
Ну всё правильно сказал, молодые армейцы играли лучше сборной божей из Бразилии
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JIEGEHDA
1754460143
Динамо против Краснодара наиграло на целые 0.13 xG. Не хочет ли Силкин сказать про клуб Картина кое что ?? То что они даже атаку нормальную не провели за 90 минут . То что и защита никакая . Ведь Краснодар мог забивать намного больше .
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vvv123
1754462589
А еще надо Семака выгнать. Он безыдейный!
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NewLife
1754465263
Рассуждает так, как будто кто-то интересуется его мнением, кроме интернет помойки.
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