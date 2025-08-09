В РФС разобрали момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 1-й минуте игры с «Зенитом»

Департамент судейства и инспектирования РФС дал оценку спорному моменту на 1-й минуте матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

Главный арбитр Артем Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота армейцев за попадание мяча в руку Игоря Дивеева.

«Игорь Дивеев касается мяча частью руки, которая в соответствии с правилами, не является наказуемой.

Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины.

ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», – объяснили в РФС.