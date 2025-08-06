Комментатор «Матч ТВ» извинился перед болельщиками ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Крестинин после игры 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1) извинился перед болельщиками гостей.

По ходу трансляции он назвал главного тренера хозяев Сергея Семака с помощниками – «наш тренерский штаб».

«Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное.

Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Все из-за географического принципа. В дальнейшем сделаю все возможное, чтобы подобные оговорки больше не звучали в эфире. Сам себя корю гораздо больше, чем об этом пишут в медиа», – сказал Крестинин.