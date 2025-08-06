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Радимов раскритиковал игру Кругового против «Зенита»

Сегодня, 11:11
9

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об ошибках защитника ЦСКА Данила Кругового в гостевом матча 3-го тура РПЛ с петербуржцами (1:1).

«Думаю, эта ничья «Зенита» и ЦСКА закономерна. Ни одна из команд, скажем так, не наиграла на победу. Хотя во втором тайме при счете 0:1 мне казалось, что ЦСКА настолько явно доминировал… Но Круговой не стал бить сам, а отдал неудачную передачу на пустые ворота.

Это был переломный момент, после которого «Зенит» немножко воспрянул духом. С заменами перешел на три центральных защитника, стал больше нагружать штрафную, и это привело в конце концов к пенальти.

Пенальти был, что тут говорить – это неудачное действие Кругового. И на таком уровне, если ты борешься, остается так мало времени – привозить такой пенальти, когда человек убегает в угловой флажок…

Здесь вообще близко нельзя его даже случайно касаться. Круговой себя позиционирует как опытный футболист, но отдай он точную передачу – и было бы 0:2, не трогай Мантуана – не было бы глупого пенальти. Так что детали от Кругового решили все», – сказал Радимов.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев с пенальти на 76-й минуте. У ЦСКА отличился Алеррандро на 33-й.
  • «Зенит» и ЦСКА набрали по 5 очков после трех матчей и занимают 7-е и 8-е места в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Bez Imeni
1754468997
Круговой качественный футболист, но это был его не лучший матч
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АЛЕКС 58
1754474138
Не было бы Чистякова и перенесённого 100-летия,были бы вы в ..пе
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АЛЕКС 58
1754474224
Ты не ЦСКА и Спартак обсуждай и прогнозы давай,обсуди сельдерея Навесова
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zigbert
1754475924
В этом матче он сыграл неважно. Однако в предыдущих играх Круговой принес много пользы ЦСКА.
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Интерес
1754480517
Так и было, сразу про два этих эпизода написал.Невеликое открытие.Перегорел, очевидно, перед бывшими своими хотел показать "товар лицом".
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