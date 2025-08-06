Радимов раскритиковал игру Кругового против «Зенита»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об ошибках защитника ЦСКА Данила Кругового в гостевом матча 3-го тура РПЛ с петербуржцами (1:1).

«Думаю, эта ничья «Зенита» и ЦСКА закономерна. Ни одна из команд, скажем так, не наиграла на победу. Хотя во втором тайме при счете 0:1 мне казалось, что ЦСКА настолько явно доминировал… Но Круговой не стал бить сам, а отдал неудачную передачу на пустые ворота.

Это был переломный момент, после которого «Зенит» немножко воспрянул духом. С заменами перешел на три центральных защитника, стал больше нагружать штрафную, и это привело в конце концов к пенальти.

Пенальти был, что тут говорить – это неудачное действие Кругового. И на таком уровне, если ты борешься, остается так мало времени – привозить такой пенальти, когда человек убегает в угловой флажок…

Здесь вообще близко нельзя его даже случайно касаться. Круговой себя позиционирует как опытный футболист, но отдай он точную передачу – и было бы 0:2, не трогай Мантуана – не было бы глупого пенальти. Так что детали от Кругового решили все», – сказал Радимов.