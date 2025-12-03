Силкин объяснил, почему у Гусева нет шансов остаться в «Динамо»: «Вообще никаких»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не видит будущего у Ролана Гусева в клубе.

«Работу Гусева смысла оценивать нет, потому что у него нет шансов стать главным тренером «Динамо». Вообще никаких! Даже на данном отрезке под его руководством в игре команды ничего не поменялось. Возможно, даже стало хуже.

В команде собраны игроки хорошего уровня, но им нужен тренер. Надеюсь, руководство клуба сможет найти подходящего специалиста», – сказал Силкин.