Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил идею провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены».
«Это вызывает улыбку. Если дело в этом, то почему нет. Но я не верю в проклятье «Динамо».
Проклятье вообще не в этом, а в руководстве, которое должно нести ответственность за результаты. Рыба гниeт с головы.
Когда «Динамо» добивалось результатов, то за результат отвечал Берия, такого сейчас не хватает. Это была большая сила. Тогда были сумасшедшие условия, а сейчас такого нет.
Чтобы выиграть чемпионат России, нужны влиятельные люди, которые бы поддерживали команду. «Динамо» сейчас не хватает админресурса», – заявил Силкин.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Команда не становилась чемпионом с 1976 года.
- Последний трофей был выигран в 1995-м – Кубок России.
Источник: Legalbet