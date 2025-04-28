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  • Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»

Экс-тренер «Динамо»: «Клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»

Сегодня, 19:04
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил идею провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены».

«Это вызывает улыбку. Если дело в этом, то почему нет. Но я не верю в проклятье «Динамо».

Проклятье вообще не в этом, а в руководстве, которое должно нести ответственность за результаты. Рыба гниeт с головы.

Когда «Динамо» добивалось результатов, то за результат отвечал Берия, такого сейчас не хватает. Это была большая сила. Тогда были сумасшедшие условия, а сейчас такого нет.

Чтобы выиграть чемпионат России, нужны влиятельные люди, которые бы поддерживали команду. «Динамо» сейчас не хватает админресурса», – заявил Силкин.

  • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда не становилась чемпионом с 1976 года.
  • Последний трофей был выигран в 1995-м – Кубок России.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
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Комментарии (1)
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рылы
1745856357
пусть спартаг с вами поделится админресурсом. у них его много, чемоданы таскают не стесняясь, и даже на матч с динамой назначили своего арбитра. позор кукуяновцам!
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