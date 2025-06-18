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  • Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом

Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом

Сегодня, 07:50
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«Интер» в матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе E сыграл вничью с «Монтерреем» со счетом 1:1. Гол у мексиканского клуба забил 39-летний экс-защитник «Реала» Серхио Рамос на 25-й минуте. Итальянский клуб отыгрался на 42-й усилиями Лаутаро Мартинеса.

В матче группы F «Мамелоди Сандаунс» победил «Ульсан Хендэ» со счетом 1:0.

Клубный чемпионат мира. Группа E. 1-й тур

Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамос, 25; 1:1 – Мартинес, 42.

Клубный чемпионат мира. Группа F. 1-й тур

Ульсан Хендэ (Корея) – Мамелоди Сандаунс (ЮАР) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Райнерс, 36.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Интер Монтеррей Ульсан Хендэ Мамелоди Сандаунс Рамос Серхио
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Комментарии (1)
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рылы
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какой же у вас бардак в новостях. то заголовки КЧМ-2025, то Клубный ЧМ, то в одну новость умещаете 2 матча, как здесь, при этом про второй матч в заголовке ничего не сказано. вчера вообще не повесили новость про прошедший матч фламенго, как будто его и не было. делаете на отъ**ись, по факту. можете весь этот позор привести к единому знаменателю и прикреплять соответствующую плашку (кчм) к новостям с результатами?
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