Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом

«Интер» в матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе E сыграл вничью с «Монтерреем» со счетом 1:1. Гол у мексиканского клуба забил 39-летний экс-защитник «Реала» Серхио Рамос на 25-й минуте. Итальянский клуб отыгрался на 42-й усилиями Лаутаро Мартинеса.

В матче группы F «Мамелоди Сандаунс» победил «Ульсан Хендэ» со счетом 1:0.

Клубный чемпионат мира. Группа E. 1-й тур

Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамос, 25; 1:1 – Мартинес, 42.

Клубный чемпионат мира. Группа F. 1-й тур

Ульсан Хендэ (Корея) – Мамелоди Сандаунс (ЮАР) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Райнерс, 36.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025