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ЮАР. Премьершип
Команды
ЮАР. Премьершип 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Мамелоди Сандаунс
€ 21,68 млн
2
Орландо Пайретс
€ 15,65 млн
3
Кейптаун Сити
€ 1 млн
4
Орбит Колледж
5
Сехухуне
€ 475 тыс
6
Марумо Галлантс
€ 475 тыс
7
Ричардс-Бэй
€ 1 млн
8
Полокване Сити
€ 1,30 млн
9
Чиппа Юнайтед
€ 1,03 млн
10
Стелленбос
€ 1,20 млн
11
Кайзер Чифс
€ 3,08 млн
12
Дурбан Сити
€ 250 тыс
13
ТС Гэлакси
€ 150 тыс
14
Сивелеле
€ 1,45 млн
15
АмаЗулу
€ 2,80 млн
16
Ламонтвиль Голден Эрроуз
€ 50 тыс
17
Магеси
€ 25 тыс
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